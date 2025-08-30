タレントのインリン（４９）が２８日にテレビ東京系で放送された「じっくり聞いタロウ スター近況（秘）報告」に出演し、１５歳の長男から思いもよらなかった質問を受け、一瞬、絶句したことを明かした。

インリンは２０００年代にグラビアで大活躍。「世の男性達をとりこにした」と番組で紹介された。当時の写真を見てＭＣの名倉潤は「男性の心つかんだよね」と振り返った。インリンは０８年に日本人男性と結婚し、自身の故郷・台湾に移住した。子供は３人いて長男が１５歳、長女、次男がいる。２３年に１４年ぶりにグラビアに復帰する際、夫には事前に相談せず、撮影の段階になって「写真撮ってくる。最後の写真集だから」と告げた。夫は「え、なんで最後なの？またやればいいじゃん」と応援してくれているという。

子供にはグラビアの仕事について特に話すことはなかったが、ある日、長男が学校から帰ってくると「ママ、Ｍ字のポーズ得意なの？」と聞いてきた。インリンは「最初は意味が分からなかった。まさか自分の子供から聞かれるとは思ってなかった」と当惑したそうで、「なんのこと？」と尋ねた。「友達が言ってたよ。あなたのママはＭ字が得意だって」と言われてＭ字ポーズのことだと思い至ったという。