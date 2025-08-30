世界的人気のNetflix（ネットフリックス）アニメーション映画「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」の続編製作の動きが加速している。米バラエティー誌などは26日「Netflixが、シリーズ2製作のために製作会社ソニースタジオと交渉を始めた」と報道した。

同アニメは27日、Netflix公式集計サイト基準で、累積視聴数2億3600万を突破、歴代最も多く見られた映画となった。累積視聴時間は、3億9330万時間だった。さらにオリジナルサウンドトラック（OST）「Golden」は、ビルボードのメインシングルチャート「ホット100」1位になるなど熱い人気を博している状況。

韓国メディアOSENは30日「スペシャルイベント形式の『K−POPガールズ！デーモンハンターズ』Sing Along（シンガロング）特別上映が北米劇場で行われ、現地ボックスオフィス1位を記録するなど、冷めない人気を記録中だ」と伝えた。

まだ、シリーズ2の具体的な製作日程は確認されてない。マギー・カン監督は最近、韓国内取材陣と進行されたインタビューで続編製作可否に対して「まだ確定したことはない」と慎重な立場だった。