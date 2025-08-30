ユージ「家中に破片が…」子どもの“チキンナゲット事件”で掃除に奮闘!? 日頃すべての家事を担う妻への感謝も
タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務める、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜〜金曜 6:00〜9:00）。
8月25日（月）の放送では、「主夫体験」についてのリスナーメッセージを紹介しました。
＜リスナーからのメッセージ＞
昨日は僕が休みで、妻が仕事でした。なので一日“主夫”をしていました。朝食を作り、洗濯や掃除と一通りやりました。僕は基本的に家事が好きで、専業主夫でもいいと思っているくらいなので全然苦ではありません。ちなみに妻は保育士をしています。病院内の先生や看護師さんのお子さんを預かる24時間体制の保育所勤務なので、とてもハードな仕事です。そんな妻を支えられるように、これからも家事を頑張りたいです（兵庫県・50代・男性）。
このエピソードに吉田は「とても大変なお仕事をされている奥さまなんですね」とコメント。
一方、ユージは「だからこそ夫婦での協力が必要なんですよね」とうなずきながら、自身の家事エピソードを披露。「昨日はやりましたよ。うちの下の子が最近チキンナゲットにハマっちゃって。気づいたら家中にナゲットの破片があったんです。どうやら握りしめたまま歩いていたらしくて。それを拾い集めて回っていました」と明かします。
この“ナゲット事件”についてユージは「床に油が染みちゃうので磨いたりしていました。でも、普段は妻が全部やってくれているので、胸を張って僕も『家事をやっている』とは言えないんです」と語りました。
このエピソードに吉田は「それも大変な家事ですね」と共感しながらも、「ユージさんは（普段は）やってないということで（笑）」とツッコミを入れる場面もありました。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7711
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：ONE MORNING
放送日時：毎週月曜〜金曜6:00〜9:00
パーソナリティ：ユージ、吉田明世
