¥¨¥´¥µ¤ò¤·¤Ê¤¤±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥¨¥´¥µ¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Î±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê£µ£´¡Ë¤¬¡¢£³£°Æü¸á¸å£¶»þÈ¾¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó£´£¸¡½°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡½¡×¤Ç£±£µÇ¯Ï¢Â³¤ÇÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¤·¤Ê¤¤¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤âÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤¤¤È¤ï¤º¡ÖÈãÈ½¤Ï¡¢¼¡¤Ø¤Î»ØÅ¦¡×¤ÈÅ°Äì¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡£»Ê²ñ¤È¤·¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±»ß¤á¸¬µõ¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¯Ì³¤á¤¿¤¤¡×¤È½Ð±é¼Ô¤ÎÁ´ÎÏ¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê±üÄÅ¡¡Í§´õÇµ¡Ë
¡¡¼èºà¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦Á°£¸»þ¡Ë½Ð±é¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È²Æ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Î¥Á¥ã¥ê£Ô¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¡¢¼ê¤òÂÀ¤â¤â¤Î²£¤Ë¤Ô¤·¤Ã¤ÈÅº¤¨¡¢µ¼Ô¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö±©Ä»¤Ç¤¹¡×¤È°ìÎé¡£À¸ÊüÁ÷¸å¤ÎÈè¤ì¤ò°ìÀÚ´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢À¿¼Â¤Ê¿ÍÊÁ¤¬¤Î¤¾¤¤¤¿¡£
¡¡Ã´ÅöÈÖÁÈ¤Ï¾ðÊó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡¢²»³Ú¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ä«ÃëÌë¤É¤Î»þ´ÖÂÓ¤Î¿Ê¹Ô¤â¤½¤Ä¤¬¤Ê¤¯¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¿®Íê¤È¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£²£´Ç¯¥ª¥ê¥³¥ó¤Î¡Ö¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ»»£¸ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ï¡¢Ç¯´ÖÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤¬£Î£È£Ë¤ÈÌ±Êü¤ÎÆ±»þ´ÖÂÓ¤Ç£µÇ¯Ï¢Â³£±°Ì¡¢Ì±Êü¤Ç¤Ï£¸Ç¯Ï¢Â³¼ó°Ì¡Ê£²£µÇ¯£±·î»þÅÀ¡Ë¡£¹¥´¶ÅÙ¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿Íµ¤¥¢¥Ê¤À¤¬¡¢¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ø¤³¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÈÎã³°¡É¤Ê¤Î¤¬¡¢£²£°£±£±Ç¯¤«¤éÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤À¡£ÈÖÁÈ¤Î´é¤òÌ³¤á¤ëÀÕÇ¤´¶¤«¤éÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î´¶ÁÛ¤ò¿ô»þ´Ö¤«¤±¤ÆÌÜ¤òÄÌ¤¹¤Î¤¬¥ë¡¼¥Á¥ó¡£¡ÖÈãÈ½¤Ï¡¢¼¡¤Ø¤Î»ØÅ¦¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÈ¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤«¤éÁí¹ç»Ê²ñ¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê£µ£µ¡Ë¤Ë¤â»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡ÖµîÇ¯¤Ï¡Ø¥Í¥Ã¥È¤Ç¤³¤ó¤ÊÈãÈ½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦È¯¸À¤¬¤¿¤¿¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÁ´Éô¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¡£¾åÅÄ¤µ¤ó¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Äº£Ç¯¤â¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤É¤ó¤ÊÀ¼¤Ë¤â¼ª¤ò·¹¤±¡¢Å°ÄìÅª¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡°Õ³°¤Ë¤â¡¢±©Ä»¥¢¥Ê¤¬¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¸å¡£¶É¥¢¥Ê»þÂå¤Ï¡Ö²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤È¤Ê¤ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥¯¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ëºî¶È¤ò¼«¼çÅª¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¥µ¥é¥¤¡×¤Î¹ç¾§¤ÎÃ¼¤Ã¤³¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¡££²£°£±£±Ç¯¤«¤é¡¢ÂçÀèÇÚ¤ÎÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤µ¤ó¡Ê£¸£´¡Ë¤«¤éÁí¹ç»Ê²ñ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢º£Ç¯¤Ç£±£µÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö£±£µÇ¯¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ºÇ½é¤Ï¼êÃµ¤ê¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¾Íµ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤ÇÌµ´ÑµÒ³«ºÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ê·ÏÎó¶É¡¦ÆüËÜ³¤¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸µ´´Éô¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¡Ë´óÉÕ¶â¤ÎÃåÉþÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ê¡¢²Æ¤Î½ë¤µ¤¬¿¼¹ï¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÝÂê¤ä¡¢¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¤âÇ¯¡¹ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¿ôÉÃ¤ÎÄÀÌÛ¤Î¸å¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¡¢¼«¤é¤Î°Õ»×¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö²æ¡¹¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈãÈ½¤ò¾å²ó¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤ä¤ë°ÕµÁ¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æµß¤ï¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤òÍê¤ê¤Ë¡¢¤ä¤á¤Ê¤¤¤ÇÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£ºòÇ¯¤«¤éÁí¹ç»Ê²ñ¤¬£³¿ÍÂÎÀ©¤Ë¡£¾åÅÄ¡¢Æü¥Æ¥ì¡¦¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¡Ê£³£¸¡Ë¤Ë¤ÏÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡¡Ö¿åËÎ¤Á¤ã¤ó¤Ï´°àú¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤«¤Ê¤¤¡£µîÇ¯¡¢´óÉÕ¶âÌäÂê¤Ç¸·¤·¤¤¤´°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ì¤À¤±ÌÀ¤ë¤¯¿Ê¹Ô¤·¡¢¡È³Ú¤·¤¤¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¡É¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤êÈó¾ï¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Î»Å»ö¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î£±£°Ç¯¤¯¤é¤¤¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç²ñ¤¦¤È¡Ø¤´ÈÓ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£µîÇ¯½é¤á¤Æ¡Ø£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¸å¤Ë¿åËÎ¤Á¤ã¤ó¤È£³¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡££±£°Ç¯Í¶¤ï¤ì¤Æ¼Â¸½¤Ï£±²ó¤Ê¤ó¤Ç¡¢ÂÇÎ¨¤ÏÄã¤á¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤¦¤ì¤·¤¤ºÆ²ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿£±£±Ç¯¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤¿£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¡ÊÅö»þ¤Ï´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¡Ë¤Î²£»³Íµ¡Ê£´£´¡Ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö£²£°£±£±Ç¯¤Ë¡È½é¤á¤ÆÆ±»Î¡É¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤ÆºÆ²ñ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï±¿Ì¿Åª¤À¤Ê¤È¡£¤³¤ÎÁ°¡¢²£»³¤µ¤ó¤¬¡Ø¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇ¯¤Ë±©Ä»¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È²£»³¤µ¤ó¤ÎÁö¤ë»Ñ¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£ÌµÍý¤·¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Â¿ÍÍ¤Ê¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼´ë²è¤ËÄ©¤à½Ð±é¼Ô¤ò¡¢Á´ÎÏ¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¬¤é¸¬µõ¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯¡¢ÊüÁ÷¤¹¤ë°ÕµÁ¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢ÅÀ¸¡¤·¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤êÌ³¤á¤¿¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÀ¿¿´À¿°Õ¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÁíÎÏÀï¤ÇÄ©¤à£²£´»þ´Ö¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡¢¡±©Ä»¡¡¿µ°ì¡Ê¤Ï¤È¤ê¡¦¤·¤ó¤¤¤Á¡Ë£±£¹£·£±Ç¯£³·î£²£´Æü¡¢ºë¶Ì¡¦¾åÈø»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££µ£´ºÐ¡£ÁáÂçÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¤Î£¹£´Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£¥×¥íÌîµåÃæ·Ñ¤Î¼Â¶·¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö¥º¡¼¥à¥¤¥ó¡ª£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡×¤Î»Ê²ñ¤òÃ´Åö¡££²£°£±£±Ç¯£³·î¤ËÆü¥Æ¥ì¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¡£Æü¥Æ¥ì·Ï¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¸ÅÁã¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¡£¼ñÌ£¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡£´Ø¿´»ö¤Ï¡ÖÌîµå¤ÎÌÌÇò¤µ¤ÎÄÉµæ¡×¡£¿ÈÄ¹£±£¸£²¥»¥ó¥Á¡£