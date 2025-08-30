¡Ö¤Þ¤¿´Ú¹ñ£ÖÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×£Ô¥ê¡¼¥°¡¦ÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¤ÎÊ¿ÌîÈþ±§¡Ö¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¿©¤Ù¤¿¤ê³Ú¤·¤¯¤Æ¡×
¡¡Âîµå¡Ö¥Î¥¸¥Þ£Ô¥ê¡¼¥°¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ç¤Ï·î¤Ë£±ÅÙ¡¢ÃË½÷£±£²¥Á¡¼¥à¤ÎÏÃÂê¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö£Ô¥ê¡¼¥°£Î£Å£×£Ó¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£½é²ó¤Ï½÷»Ò¤ÎÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¡£¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë½÷»ÒÃÄÂÎ¤Ç¸ÞÎØ£²Âç²ñÏ¢Â³¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÊ¿ÌîÈþ±§¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢³«ËëÁ°¤Ë»²Àï¤·¤¿Ãæ¹ñÄ¶µé¥ê¡¼¥°¤Ç¼õ¤±¤¿»É·ã¤ä£²µ¨Ï¢Â³£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨Í¥¾¡¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¡¢Ê¿Ìî¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤Î´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ç¥ª¥Õ¤òËþµÊ¤·¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥µ¥à¥®¥ç¥×¥µ¥ë¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢ÈþÍÆ¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ê£ÖÎ¹¹Ô¤Ë¡Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡£Í¥¾¡¤ÎÌ£¤òÀê¤á¡¢º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¥Á¡¼¥à½é¤Î¡ÖÆóÏ¢ÇÆ¡×¤ÈÌÂ¤¤¤Ê¤¯¿§»æ¤Ëµ¤·¤¿¡£
¡¡²ÝÂê¤Ï¥Á¡¼¥àÎÏ¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÃæÂô±ÔÁ°´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤ò´Þ¤á¤Æ£Ê£Ï£Ã¥¨¥ê¡¼¥È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼»þÂå¤«¤éÃÎ¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£²¦»Ò²Å¼ù´ÆÆÄ¡Ê£´£±¡Ë¤Î¿·ÂÎÀ©¤Îº£µ¨¤Ï¡¢µíÅèÀ±Íå¡Ê£²£·¡Ë¡¢¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¯£±°Ì¤Î¼ë±«Îè¡Ê¥Þ¥«¥ª¡Ë¤é£¹¿ÍÃæ£´¿Í¤¬¿·²ÃÆþ¡£¡Ö¿Í¸«ÃÎ¤ê¡×¤È¤¤¤¦Ê¿Ìî¤À¤¬¡ÖÃÄÂÎÀï¤Ï¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤âÂçÀÚ¡£¼«Ê¬¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤¤¡£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤Ç°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÊâ¤ß´ó¤ë¡£
¡¡£µ·î¤ÎÀ¤³¦Âîµå¸Ä¿ÍÀï¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ï£²²óÀï¤ÇÇÔÂà¤·¡¢¤½¤Î¸å¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î£³Æü¸å¡£Ä¹Ç¯¡¢»Õ»ö¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÄ¥À®»á¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¶µé¥ê¡¼¥°¤Î¿¼¥»¥óÂç³Ø¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤¿¡£¡Ö£±¿ÍÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ø¤É¤¦¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£ÀµÄ¾ÌÂ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È°Õ¤ò·è¤·¤Æ¡¢£¹Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤Î»²Àï¤ò·è¤á¤¿¡£À¤³¦½÷²¦¡¦Â¹±Ïèµ¤È¥À¥Ö¥ë¥¹¤ò½é¤á¤ÆÁÈ¤àÁ°Æü¤Ï¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢Â¹¤«¤é¡Ö¡Ê°¦¾Î¤Î¡Ë¥·¥ã¥·¥ã¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¡£¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡Ö¡ØÍÍ¡Ù¤È¸Æ¤Ö¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¡¡µÙÆü¤Ë¤Ï¿¼¥»¥óÂç³Ø¤ÎÆ±£´°Ì¡¦ÒØ¤é¤¬¥Þ¥ó¥´¡¼¥è¡¼¥°¥ë¥È¤òÇã¤Ã¤ÆÉô²°¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤ÎÂîµå¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸¶ÅÀ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç£²Ï¢¾¡¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£²¾¡£±ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ£·¤Ç£²°Ì¡£¡Ö¶¯¤¤Áª¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¿·¤¿¤Ê»É·ã¤ò¶»¤Ë¡¢Ê¿Ìî¤¬¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡£¡ÊµÜ²¼¡¡µþ¹á¡Ë
¡¡¡»¡Ä¿ÀÆàÀî¤Ïº£µ¨¤«¤é¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¡×¤ò»Ï¤á¤¿¡£Ê¿Ìî¼ç¾¤Ï¡ÖÂîµå¤Ï¥·¥Ë¥¢ÁØ¤ÎÊý¤ËÂ¿¤¯¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤ò¤è¤¯¸«¤ë¼ã¤¤Êý¤Ë¤â¤¼¤Ò¸«¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥Õ¥¡¥óÁØ³ÈÂç¤Ë°ÕÍß¡£¡ÖÎã¤¨¤Ðº£¸å¡¢¡Êµ¬Äê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¾µÃÎ¤Ç¡Ë¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²è³Ñ¤ÇÆ°²è¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¡£