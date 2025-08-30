¡Ö¤à¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤·¤Æ¡×¤È¸ì¤ëÈÈºá¼Ô¡Ä¡Ö¿¿¤ÎÆ°µ¡¡×¤Ï¡ÈËÜ¿Í¤âµ¤¤Å¤«¤Ì´Ö¤Ë¡É·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡©¡¡Àº¿À²Ê°å¤¬¡Ö¼õ·º¼Ô¤Î´Ñ»¡¡×¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡È²¾Àâ¡É¤È¤Ï
Àº¿À²Ê°å¡¢ÈÈºá³Ø¼Ô¡¢ºî²È――¡£3¤Ä¤Î´é¤ò¤â¤Á¡¢20À¤µª¤Î¥Ù¥ë¥®ー¤Ç³èÆ°¤·¤¿¡¢¥¨¥Æ¥£¥¨¥ó¥Ì¡¦¥É¡¦¥°¥ìー¥Õ¡£
¥É¡¦¥°¥ìー¥Õ¤Ï¡¢Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢Àº¿À²Ê°å¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤À¸å¡¢·ºÌ³½ê¤äÂç³Ø¤Ë³èÆ°µòÅÀ¤ò°ÜÆ°¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤â¡¢¥Ê¥Á¥¹¡¦¥É¥¤¥ÄÀêÎÎ²¼¤Î¥Ù¥ë¥®ー¤Ë¤Æ¡¢ÈÈºá³Ø¤ò¸¦µæ¤·¡¢¹ÖµÁ¤Ï¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø½Ú¶µ¼ø¤ÎÇßß·Îé»á¤Ï¥É¡¦¥°¥ìー¥Õ¤Î»×ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñ³°¤Ç¤ÏÀïÁè¤¬½ª¤ï¤é¤º¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏÁþ°ÈÈºá¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÍý²ò¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡×¤È»ØÅ¦¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¸À¸ì¤ÎÊÉ¤Ê¤É¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤Î¸¦µæ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Âè2²ó¤Ï·ºÌ³½ê¤Ç¤Î¼õ·º¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº¤«¤é¡¢¥É¡¦¥°¥ìー¥Õ¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿¡ÖÈ¿¼Ò²ñÅª¹ÔÆ°¡×¤¬¡ÈÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¡É¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²¾Àâ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¤¢¤ë¼õ·º¼Ô¤Ï¡¢20ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ë¤·¤Æ¡¢¿©ÎÁÉÊÅ¹¤Î½÷ÀÅ¹¼ç¤ò¶âÁ¬ÌÜÅª¤Ç»¦³²¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¸å¡¢ÈÈ¹Ô¤Ë»È¤Ã¤¿¼êÂÞ¤ò¾ÆµÑ¤·¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë½Ð³Ý¤±¡¢¥À¥ó¥¹¤Ë¤â¶½¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Àº¿À´ÕÄê¤Î·ë²Ì¡¢ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤Ï½½Ê¬¤ËÇ§¤á¤é¤ì¡¢Èà¤Ï¥ëー¥ô¥¡¥ó·ºÌ³½ê¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥½ー¥·¥ã¥ë¥ïー¥«ー¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èà¤ÏÊì¿Æ¤Ë´Å¤ä¤«¤µ¤ì¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
»ö·ï¤Î1Ç¯È¾Á°¤Ë¤Ï¡¢»Ð¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¶¼¤·¤Æ¶â¤ò´¬¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥É¡¦¥°¥ìー¥Õ¤¬ÌÌ²ñ¤·¤¿¤È¤¤Ë¤â¤³¤Î¼õ·º¼Ô¤Ï¡¢ÈÈ¹Ô¤ÎÅ¿Ëö¡Ê¤Æ¤ó¤Þ¤Ä¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤äÆ°Êª¤òµÔÂÔ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÆÀ¡¹¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎÇ½¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤ÏÄã¤¯¡¢ÍÄÃÕ¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ä¤¬¤ÆÈà¤Ï¡¢ÂÎ¤Ä¤¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¿È¤Ê¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤éÈà¤Î¹ÔÆ°¤Ï³§¡¢ÎôÅù´¶¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿±þ¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ï°²½¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Àº¿À¼À´µ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¥É¡¦¥°¥ìー¥Õ¤Ï¡¢Èà¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¸½¼Â¤ò¤¢¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä´ºº¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¥ëー¥ô¥¡¥ó·ºÌ³½ê¤Ë¤Ï¡¢·º´ü¤ÎÄ¹¤¤¼õ·º¼Ô¤¿¤Á¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¡¦¥°¥ìー¥Õ¤ÏÆ±¤¸¼õ·º¼Ô¤È²¿ÅÙ¤âÌÌ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿ôÇ¯Á°¤Î´Ñ»¡·ë²Ì¤¬¸½ºß¤Î¼õ·º¼Ô¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤â¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¥É¡¦¥°¥ìー¥Õ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ºÙ¤«¤Ê¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼õ·º¼Ô¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤«¤é¡¢½éÎø¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºá¤òÈÈ¤·¡¢¤¤¤Þ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»ÆÁ´Ñ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Þ¤Ç¡¢¼Â¤Ë70¶á¤¯¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼õ·º¼Ô°ì¿Í°ì¿Í¤Ï´Ñ»¡¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥É¡¦¥°¥ìー¥Õ¤¬¸«¤¤¤À¤·¤¿´õË¾¤Î¸÷
¤È¤³¤í¤Ç¡¢°ì¿Í¤Î¼õ·º¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ñ»¡·ë²Ì¤¬ÀÎ¤Èº£¤È¤Ç°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î´Ñ»¡¤¬µÒ´ÑÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î´Ñ»¡¤¬¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Û¤«¤Î°å¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ò¤æ¤æ¤·¤»öÂÖ¤ÈÂª¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤±¤ì¤É¤â¥É¡¦¥°¥ìー¥Õ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢²Ê³ØÅª¤ÇµÒ´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¤¤Ä¤¤¤«¤Ê¤ë¤È¤¤âÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢»þ¤Ë´Ñ»¡¤¬¼ç´ÑÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í´ÖÂÐ¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¼õ·º¼Ô¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤à¤·¤í¹¥¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤µ¤¨¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢´Ñ»¡¤¹¤ëÂ¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ñ»¡¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ë¤âÊÑ²½¤¬µ¯¤¤¿²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë°ì»þ´ü¤Î¿Í³Ê¤¬¤É¤ì¤Û¤É´í¸±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤ÏÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢È´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤É¤ì¤Û¤É°¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö¤Ï¹Ô¤¤ÄÌá¤ê¤Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¡¦¥°¥ìー¥Õ¤Ë¤Ï´õË¾¤Î¸÷¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢·Ù»¡¤¬¼Â¶·¸«Ê¬¤ÇÈÈºá¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°å¼Ô¤ÏÈÈºá¼Ô¤Î¿´¤ÎºÆ¸½¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¿Í´Ö¤Ï¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÎÀè¤Ë¡¢È¿¼Ò²ñÅª¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¤·¤«¤â¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¼«ÂÎ¤Ï»ê¤Ã¤ÆÀµ¾ï¤Ç¡¢¤à¤·¤í¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤³¤½ÉÂÅª¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©ÈÈºá¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥×¥í¥»¥¹
ÈÈ¿Í¤Ï¤è¤¯¡Ö¤«¤Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡Ö¤à¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ°µ¡¤Î¤Ê¤¤ÆÍÈ¯Åª¤ÊÈÈºá¤Ê¤É¸½¼Â¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÍýÍ³¤Ê¤¿¿¤ËÉÂÅª¤ÊÈÈºá¤Ê¤É¡¢Èó¾ï¤Ë¤Þ¤ì¤Ê¤Ï¤º¤À¤È¥É¡¦¥°¥ìー¥Õ¤Ï¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¸À¤¦ÈÈºá¤È¤Ï¡¢²¿¤â¶§°ÈÈºá¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀàÅðÈÈ¤À¤Ã¤Æ¡¢¥É¡¦¥°¥ìー¥Õ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢·ºË¡¤¬µ¬Äê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÂ¾¿Í¤ÎºâÊª¤òÀà¼è¤¹¤ë¼Ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅð¤Þ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡×¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜ¿Í¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æ°µ¡¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡Ö¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢Åð¤Þ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë·Ð°Þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÃ±½ã¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ËÜ¿Í¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢ÈÈ¹Ô¤Î¿¿¤ÎÆ°µ¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥×¥í¥»¥¹¡¢¤½¤ì¤ÏÈÈºá¤¬µ¯¤³¤ëÁ°¤Î¡¢¤¤¤ï¤Ð¥×¥ìÈÈºá´ü¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤Ù¤´ü´Ö¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡¢¤È¥É¡¦¥°¥ìー¥Õ¤ÏÌÜÀ±¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Êª»ö¤äÁê¼ê¤Î²ÁÃÍ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¡¢¹Ô°Ù¤ËÀµÅöÀ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤æ¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ëÈÈºá¤Ë¤Ï¤½¤ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥×¥í¥»¥¹¡¢ÈÈºáÀ¸À®¥×¥í¥»¥¹¡Êprocessus criminogène¡Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÈÈºá¤Ï¤½¤Îµ¢·ë¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²¾Àâ¤Ç¤¹¡£