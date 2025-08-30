☆日本ハム―楽天（１４：００・エスコンフィールド）日本ハム＝加藤貴、楽天＝藤井

日本ハムの万波が２３年以来２年ぶりとなる２０本塁打到達にリーチをかけている。現在１０８試合で１９本塁打。昨年は１８本塁打で２０本塁打に到達しなかっただけに、２５本塁打の２３年以来２年ぶりの２０本塁打到達なるか。

現在レイエスが２８本塁打。日本ハムで２人が２０本塁打以上となれば１９年の中田翔（２４本）、大田泰示（２０本）の２人以来となる。球団のシーズン２０本塁打以上の最多は４人で、１９９９年（フランクリン＝３０、小笠原道大＝２５、田中幸雄＝２３、オバンドー＝２０）、２０００年（ウィルソン＝３７、小笠原道大＝３１、尾バンドー＝３０、片岡篤史＝２１）の４人。ソフトバンクとの首位争いが続くが、万波弾が出ればさらに日本ハムが勝利に近づく。

（その他のカード）

☆ヤクルト―広島（１８：００・神宮）ヤクルト＝山野、広島＝高橋

☆ＤｅＮＡ―中日（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝石田裕、中日＝高橋宏

☆阪神―巨人（１８：００・甲子園）阪神＝高橋、巨人＝井上

☆西武―オリックス（１７：００・ベルーナドーム）西武＝松本、オリックス＝川瀬

☆ロッテ―ソフトバンク（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝サモンズ、ソフトバンク＝有原

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順