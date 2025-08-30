新潟を拠点に活動するアイドルグループ・ＮＧＴ４８の清司麗菜さんは、ガールズスケーターとして日々、スケボーの練習に励むアイドル。

今年の夏はスケートボードに乗る機会も多く、充実した日々を過ごしていたようです。グループもいよいよお披露目から１０周年を迎えて……。「清司麗菜の＃ＳｋａｔｅＬｉｆｅ〜ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ１８０〜」の第３４回です。

充実した夏

この夏、私はかなりスケボーに乗っていた。

暑い日が続いていたけれど、それでも平日にはお休みが多くて、スケボーパークに足しげく通えた。しかも、あの大阪・関西万博の会場でスケボーの仕事までさせていただいた。今年の夏は特別なものになった。

７月に行われた「Street SK8 Cup in EXPO 2025」。全国のスケートボード施設を持つ自治体が連携して、シーンを盛り上げる「全国スケートボード施設連絡協議会」アンバサダーのお仕事の一つとして参加させてもらった。２０２４年も参加させてもらった大阪府松原市主催のスケートボード大会が、大阪・関西万博の会場内で行われたのだ。

万博は、世界各国がパビリオンを設置して自分の国の良さとか技術とかをアピールする場所だ。だから偉い人もたくさん来るだろうし、お客さんもすごく多い。「かしこまった雰囲気」があるのかなと思っていただけに「この中で行われるスケボーの大会ってどんな感じなのだろう」と心配していたところもあったけれど、杞憂(きゆう)に終わった。

とにかく、選手のレベルが高い。ご当地大会の一つだから、トップスケーターというよりも地元のスケーターたちが出てくる大会なのだけれど、本当にプロ並みにうまい。今までは一斉にいろんな選手が滑る「ジャムセッション形式」だったのだけれど、今年は５本滑って最高点を競う「ベストトリック方式」に変わっていた。会場に集まったお客さんにもわかりやすくて、すごく盛り上がっていたな。

万博の会場で「ストリート感」

パリ五輪の男子ストリートで、コルダノ・ラッセル選手（カナダ）が自分の試技が終わった後に、決め切れなかったトリックに挑戦して観客を沸かせたシーンがあった。スケボーの大会では、選手それぞれが本番では失敗しても、採点されないところで観客にトリックを見せることがある。今回の大会でもそういう場面がたくさんあって、いろんなスケーターが日々練習してきたトリックを見せてくれたのが会場の雰囲気をより盛り上げてくれた。

そして、何より大会そのものがストリート感あふれるものだったのが、印象的だったな。表彰式では、入賞した人が名前を呼ばれても出てこなくて、他の人が「友達です！」って名乗り出て「君でいいや！」みたいな感じで、代理で表彰されるなんて場面も。普通のスポーツ大会ではありえないんだろうけれど、なんだかそれでも良しとしてしまう雰囲気があったな。

だらしないわけじゃなくて、みんなで楽しい時間を過ごすことが大切――。そんな、ストリートなカルチャーは万博っていう世界が注目する舞台でも変わらなかった。

この大会では、私もデモンストレーションのような形で実際に滑らせてもらった。レールを使ってのバックボードスライドをやったときは、周りで滑っていた人たちも「ヤバいね！」って褒めてくれた。いくらスケートボードに乗っているといっても、まさかレールの上を滑ることができるとは思われていなかったらしく、すごく驚かれた。課題になっているキックフリップ（ジャンプして板を裏表に１回転させて着地するトリック）はまだできなかったけれど、それでも、「本当に１週間もちゃんとやればできるところまできているよ！」なんて励ましてもらって……。練習はきっと裏切らないんだなって思わされたな。

ひそかに憧れていたのは…

８月２１日にはＮＧＴ４８のお披露目から１０周年の特別公演をすることができた。

最近の出来事については、「後から考えれば早かった」なんて思うけれど、今までのアイドル人生を振り返ったときに、この１０年間は本当に長かった。

山あり谷あり。グループとして、どん底に落ちたところから今にいたるまで、本当に少しずつ、少しずつ、踏みしめるようにして階段を上ってきて、ここまで来ることができたというのが素直な感想だ。

実は、昔はよく「研究生の頃に戻りたい」って思っていた。研究生の頃は這(は)い上がるしかなくて、毎日がむしゃらに、ひたむきに仕事に向き合っていた。でも、正規メンバーになってから、背負うものが大きくなった。選抜に選ばれなかったりすることもあって、いろんなことが怖くなって……。そんなシンドイ日々があったのも本当のところだ。

最近は「今が一番良いな」って心から思えている。

もう卒業してしまったメンバーに、私がひそかに憧れている子がいた。その子は駅伝がとにかく好きだったのだけれど、劇場公演のＭＣでも駅伝の話をしまくる！ でも、周りのメンバーは誰一人駅伝のことについて知らなかったから、それをネタにイジられるみたいなこともあったんだけれど、彼女はそれでもやめなかった。次第に、それが仕事になっていって「駅伝でアイドルといえば……」というところまで行ってしまった。

それを私は「自分にはないものだな」ってずっと横から見ていた。うらやましくて、いつかあんな風になりたいって思ったこともある。

だけど、グループとして色んなことを乗り越えて、自分も今はスケートボードが仕事になってきている。この１０年間は、つらいことや苦しいことも本当に多かったけれど、続けた先に今があるのなら、きっと無駄じゃなかったとも思える。

がむしゃらにやっていたのは、今から考えれば研究生の時だけじゃなかったのかもね。

今、研究生として活動しているメンバーにも挫折を恐れずに、挑戦し続けていってほしい。

その先につかんだものが、これからのアイドル人生に華を添えてくれるはず。

卒業がウワサされたけれど

ＮＧＴ４８の１期生は、私と西潟茉莉奈ちゃんの２人だけになった。１０周年公演で「卒業発表するんじゃないか！」ってウワサされてしまったけれど、私にそのつもりはまだない。

ちょっと格好をつけると、私がステージを離れるのは、アイドルとして一番良い時に、って思っている。階段をいくら上ってきたとはいえ、まだまだ上はあるだろうし、グループとしても色んな人に知ってもらいたい。もちろん、スケートボードの楽しさ、素晴らしさを多くの人に広めていくのも私の仕事だと思う。

だから、この１０周年をきっかけに、私のスケボーアイドルとしての新しい物語が始まるんだって思う。いや、始めるのはいつだって自分。新しい姿にならなきゃ。

プロフィル

清司麗菜（せいじ・れいな）

ＮＧＴ４８の１期生。埼玉県出身。２００１年４月生まれ。「バイトＡＫＢ」として２０１４年にアイドルのキャリアをスタートさせ、２０１６年にＮＧＴ４８に加入。全国スケートボード施設連絡協議会アンバサダー。趣味はスケボーのほか、歌うこと、筋トレ。Ｉｎｓｔａｇｒａｍは「 @reinaseiji 」、Ｘ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）は「 @official_seiji 」