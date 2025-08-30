【試し読み】ネームは「ゲットバッカーズ」作画の綾峰氏が担当！ソラジマ、「100の魔石の大賢者」を各Webtoonサイトにて連載開始
【100の魔石の大賢者】 8月30日 連載開始
ソラジマは、長月観氏によるマンガ「100の魔石の大賢者」の連載をLINEマンガ、めちゃコミック、ebook japan、およびソラジマTOONにて8月30日より開始する。初回更新は1話より14話までの一挙公開となる。
本作の主人公は生活魔法しか使えない少年・トーリ。病気の兄を支えるため不遇に耐える生活を送っていたが、“喋る本”との出会いによりその運命は大きく変わっていく。なお、本作のネームは「GetBackers-奪還屋-」で作画を担当した綾峰欄人氏が担当する。
生活魔法しか使えない少年・トーリは、病気の兄を支えるため、冒険者ギルドで下働きをしていた。
倒せるのはスライム程度で、得られる魔石もわずか。
日銭を稼ぎながら、ギルドメンバーからの理不尽な扱いに耐える毎日を送っていた。
そんなある日、彼は洞窟で“喋る本”と出会う。
「キミは“本物の魔石”を取りたくないか？」
その言葉が、トーリの運命を大きく変えていく。
--生活魔法使いの“魔石無双”譚、ここに開幕！