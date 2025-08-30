【100の魔石の大賢者】 8月30日 連載開始

ソラジマは、長月観氏によるマンガ「100の魔石の大賢者」の連載をLINEマンガ、めちゃコミック、ebook japan、およびソラジマTOONにて8月30日より開始する。初回更新は1話より14話までの一挙公開となる。

本作の主人公は生活魔法しか使えない少年・トーリ。病気の兄を支えるため不遇に耐える生活を送っていたが、“喋る本”との出会いによりその運命は大きく変わっていく。なお、本作のネームは「GetBackers-奪還屋-」で作画を担当した綾峰欄人氏が担当する。

生活魔法しか使えない少年・トーリは、病気の兄を支えるため、冒険者ギルドで下働きをしていた。

倒せるのはスライム程度で、得られる魔石もわずか。

日銭を稼ぎながら、ギルドメンバーからの理不尽な扱いに耐える毎日を送っていた。

そんなある日、彼は洞窟で“喋る本”と出会う。

「キミは“本物の魔石”を取りたくないか？」

その言葉が、トーリの運命を大きく変えていく。

--生活魔法使いの“魔石無双”譚、ここに開幕！

