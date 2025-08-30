旅行にも活躍！　「muo クレンジングオイル」に限定ミニボトルが登場

クラシエ（ホームプロダクツカンパニー）は9月12日、敏感肌のための落とすスキンケアブランド「muo（ミュオ）」から、「クレンジングオイル ミニボトル」を数量限定で発売します＜全国のイオン系列店舗で7月10日から先行発売中（一部店舗を除く）＞。

■敏感肌だけど、しっかりメイクの人に！

肌に配慮しながらしっかり落とす！ 敏感肌のためのクレンジングオイル

「ミュオ クレンジングオイル」は、敏感肌を考えた「8つの無添加処方」と、メイクや毛穴汚れを早くしっかり落とせる2種の植物オイル配合の「hybrid処方」で、 “敏感肌だけどしっかりメイクの人”に寄り添うクレンジングオイルです。

今回発売となる「ミュオ クレンジングオイル ミニボトル」は、「試してみたいけれど、いきなりフルサイズは不安」「自分の肌に合うか試したい」「旅行で荷物を減らしたい」……そんな想いを持った人にピッタリの商品です。

肌の不調をカバーするため、「しっかりメイク」をし、「落ちの強いクレンジングだと肌への刺激やツッパリ感が気になる」「肌にマイルドなクレンジングだとメイクや毛穴汚れの残りが気になる」など、自分に合う商品に出会えていない敏感肌の人へ。

メイクや毛穴汚れの落ちも肌への配慮もあきらめたくない敏感肌のための「ミュオ クレンジングオイル」をぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか。

■商品特長

●敏感肌だけどしっかりメイクの人に

●メイクや毛穴汚れを早くしっかり落とせる「hybrid処方」

2種の植物オイル（クレンジング成分：ホホバ種子油、カニナバラ果実油）配合で、メイクや毛穴汚れをまるっと溶け落とします。

●うるおい成分「2種の植物エキス（ユズ果実エキス、ハマナス果実エキス）」配合

うるおって毛穴が目立たない肌へ導きます。

●肌に配慮した「8つの無添加」

着色料、合成香料、鉱物油、紫外線吸収剤、アルコール（エタノール）、シリコン、サルフェート、パラベンを無添加

●天然精油100％「柑橘とユーカリのみずみずしい香り」

●アレルギーテスト済み、敏感肌の人の協力によるパッチテスト済み

（すべての人にアレルギーや皮フ刺激が起こらないということではありません。）

●ぬれた手でもOK

●まつエクOK

●W洗顔不要

●ウォータープルーフマスカラもオフ

■商品概要

【商品名】ミュオ クレンジングオイル ミニボトル

【容量】30mL

【価格】オープン

【発売予定日】 2025年9月12日 ※イオン先行発売中（一部店舗を除く）

【販売チャネル】全国のドラッグストア、スーパーマーケット等

【WEBサイト】https://www.kracie.co.jp/khp/muo/

