◇米女子ゴルフツアー FM選手権 第2日（2025年8月29日 米マサチューセッツ州 TPCボストン＝6598ヤード、パー72）

第2ラウンドは悪天候による中断が3度あり日没サスペンデッドとなった。

47位から出たAIG全英女子オープン覇者の山下美夢有（24＝花王）が8バーディー、2ボギーの66をマークし、31位から出て7バーディー、2ボギーの67で回った古江彩佳（25＝富士通）とともに通算7アンダーで7位（順位はいずれも暫定）に浮上した。首位と4打差。

31位から出た岩井千怜（23＝Honda）は68で回り6アンダーで13位に上がった。

馬場咲希（20＝サントリー）は69で回り4アンダーで24位。71で回った岩井明愛（23＝Honda）、6ホールを消化した勝みなみ（27＝明治安田）は3アンダーで34位となった。

西郷真央（23＝島津製作所）は71で回り2アンダーで56位。畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）と竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）はともに4ホールを消化して1アンダーで66位だった。

笹生優花（24＝アース製薬）は5ホールを終了しイーブンパーで81位。8ホールを消化した渋野日向子（26＝サントリー）、3ホールを終えた吉田優利（25＝エプソン）はともに1オーバーで97位。70で回った西村優菜（25＝スターツ）は2オーバーで117位。

67をマークしたミランダ・ワン（26＝中国）が11アンダーで単独首位に立った。