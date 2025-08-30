パドレスは29日（日本時間30日）、ザンダー・ボガーツ内野手が左足の非変位骨折で10日間の負傷者リスト（IL）入りしたと発表。ボガーツは27日（同28日）に出場したマリナーズ戦で左足に自打球を当てて負傷。出場は継続していたが、検査の結果で骨折が判明した。

米複数メディアによると、ポストシーズンには戻れる可能性が残されているという。パドレスは、ナ・リーグ西地区でドジャースと激しい地区優勝争いを繰り広げており、正遊撃手の離脱は大きな痛手となりそうだ。

■ポストシーズンには間に合う可能性も

ボガーツは27日（同28日）に出場したマリナーズ戦で左足に自打球を当てて負傷。途中交代はせず出場を続けていたが、試合後の検査で左足の非変位骨折（骨が折れているが、破片が正常な位置に保たれている状態）が判明。29日（同30日）に球団から10日間のIL入りが発表された。

ボガーツは、2013年にレッドソックスでメジャーデビュー。一発を打てるパンチ力と堅実な守備が魅力の選手で、23年にパドレスへ加入した正遊撃手。今季は131試合に出場して打率.262、10本塁打、49打点、自身最多の20盗塁をマーク。10年連続二桁本塁打を継続中で、守備では同ポジションメジャー6位のOAA（Outs Above Average）+7をマーク。平均よりどれだけ多くのアウトを奪ったかを示す指標でも高い評価を受けていた。

パドレスは29日（同30日）の試合前時点で、ナ・リーグ西地区の首位ドジャースとは2ゲーム差の2位。攻守の要が離脱し、追撃ムードに暗雲が立ち込めている。