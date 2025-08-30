藤田譲瑠チマがブンデス初アシスト

ドイツ1部ブンデスリーガのザンクトパウリは、現地時間8月29日にハンブルガーSVとのリーグ第2節のアウェーゲームに臨み2-0で勝利した。

チームの2点目に絡んだMF藤田譲瑠チマは現地メディアからも高評価を得た。

藤田は2023年夏にベルギー1部シント＝トロイデンへ移籍して欧州でのキャリアをスタートし、2シーズンが過ぎた今夏にドイツへ移籍した。ザンクトパウリは先週の開幕戦では強豪ドルトムントと3-3の壮絶な引き分けを演じていた。

1部復帰となるハンブルガーSVを相手にザンクトパウリは前半の内にコーナーキックから先制。そして後半14分には藤田が自陣でボールを持ったところから背後を取ったチームメイトを見逃さずにスルーパスを供給。ドイツメディア「WELT」で「絶妙なスルーパス」と称されたアシストからFWアンドレアス・フントンジの追加点が生まれ勝利に貢献した。

藤田についてドイツメディア「ligainsider」は、採点でチームトップタイの高評価を与えた。開幕2戦でドイツに順応している姿を存分に見せている。（FOOTBALL ZONE編集部）