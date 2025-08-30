飼い主さんとまったりと過ごしていると、大きな雷が鳴り響いて…？兄猫と弟犬のそれぞれの反応が可愛すぎると話題になっています。

こちらの投稿は記事執筆時点で3.4万回再生を突破し、「毛玉兄弟と主様のやり取り微笑ましくてほっこりしました」「雷は怖いよね、でもかわいいわ」「2人の気持ち、よくわかります～」といったコメントが寄せられました。

【動画：大きな『雷の音』に驚いた猫と犬→飼い主に近寄ってきて…】

突然の雷鳴

YouTubeチャンネル『猫のレモンと犬のポテチちゃんねる』に登場した毛玉兄弟こと、兄猫「レモン」くんと弟犬「ポテチ」くん。この日、飼い主さんと共に朝のまったりタイムを過ごしていると、突然ゴロゴロと雷が鳴り始めたのだとか。

耳をピクピクと反応させるレモンくんは、一気に警戒モードに突入。落ち着かない様子で飼い主さんの周りをウロウロ、尻尾も丸めて明らかに怯えていたそうです。そして、レモンくんが一点を見つめたままフリーズしていると、一際大きな雷の音が…。

膨らむレモンくん

相当びっくりしてしまったようで、レモンくんの全身の毛がボワッ！ただでさえモフモフな毛が膨らみ、まるでアニメに出てきそうな姿に。飼い主さんに助けを求めるように近寄ってきたそうで、思わず抱きしめてあげたくなってしまいます。

一方、かなり怯えていたというポテチくんは飼い主さんにぴったりとくっつき、窓から雷を目にした時はレモンくんと同様にフリーズ…。普段ニコニコと笑っているお顔も、眉間を寄せたような怯えの表情になってしまっていたのだとか。

ビビりまくるポテチくん

「ごめんだけどかわいい」との飼い主さんの言葉通り、飼い主さんから絶対に離れまいとする姿が可愛すぎるポテチくん。そんな弟を心配してか、先に冷静さを取り戻した頼れるレモンお兄ちゃんが、様子を見に来てくれる場面もあったそうです。

その後、天気は回復し、ふたりはやっと安心してぐっすりとお昼寝をすることができたそう。再びやってきた平和な時間を満喫するレモンくんとポテチくんなのでした。

投稿には「レモンさん主さんに訴える所が賢いですね」「猫がボワってなっているところ、初めて見ました」「ポテチごめん、ビビってるとこ可愛いわ笑」「ご自分も怖かったのにポテチさん元気づけに来てくれるレモンさん、さすが優男」「毛玉達に頼られて幸せですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『猫のレモンと犬のポテチちゃんねる』では、レモンくんとポテチくんの日常の様子が投稿されています。仲良しな毛玉兄弟の可愛いがたっぷりと詰まった動画をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。