【GU名品ジーンズ】に新色出たーーーッ！ 大人コーデがシャレる♡「ブルーデニム」

【GU（ジーユー）】の大人気アイテム、「バレルレッグジーンズ」に新色が登場したという情報をキャッチ！ カーブシルエットのジーンズは、こなれ感や今っぽさを演出しながら脚のラインを自然にカバーできる名品として高評価を得ています。今回は、ほどよい加工感が魅力の新色にフォーカスして、スタッフさんのスタイリングと合わせてご紹介します。

今の季節にちょうどいい新色に注目！

【GU】「バレルレッグジーンズ」＜65 BLUE＞\2,990（税込）

バレルレッグジーンズは樽のようなゆるやかな曲線ラインが特徴。脚のラインを拾いにくく体型カバーもしやすい、今季のトレンドシルエットです。スタッフのKumikoさんは「薄すぎず濃すぎずな色味で加工感が無い為、年代問わず挑戦しやすいですよ」と一押し！ 落ち着いた色味と爽やかさを兼ね備えた、大人世代になじむ絶妙な色味が魅力です。

きれいめアイテムと合わせて旬な抜け感を

カジュアルコーデにはもちろん、きれいめトップスとの組み合わせもおすすめ。ジャケットやブラウスと合わせると、きれいめコーデにラフな抜け感が加わります、頑張りすぎない余裕を感じるのに、しっかり上品さもキープできる着こなしは、大人女性のデイリーコーデで頼れる存在になりそう。スタッフのMayuさんは「GUの名品バレルレッグジーンズから新色のブルーが登場」と紹介。「ベーシックに着こなしやすいブルーでオールシーズン使える」とのことで、リアルバイも検討中なのだとか。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。