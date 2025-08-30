猫と一緒に暮らしていると、「なんでそんな姿勢で快適にいられるの？」と思う瞬間がたくさんあります。今回注目を集めたのは、床でごろりとくつろいでいた猫ちゃん。背骨がどうなっているのか不思議になるほど、ぐねーっと曲がった体勢で休んでいる様子が投稿され、大きな反響を呼びました。

投稿はX（旧Twitter）にて、97.4万回以上表示。いいね数は5.3万件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「猫は液体と言うけれど…」「猫の皮を被ってる他の生き物では？」とのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：床の上でリラックスしている猫→よく見たら……】

猫ってどうなってるの…

今回、Xに投稿したのは「しぴこめ」さん。登場したのは、猫のおこめちゃんです。

投稿には、床の上でリラックスしているおこめちゃんの姿が。しかしよく見ると、体が大きくひねられていて、背骨がどうなっているのか分からないほどの姿勢になっていたそうです。普段から柔らかい体をしている猫ですが、ここまでぐにゃりと曲がっていると、見ている側は「大丈夫なの？」と少し心配になるほど。

一方、当のおこめちゃんはとてもリラックスしていた模様。決して無理をしているわけではなく、安心してくつろいでいるからこそのポーズみたいです。住んでいるお家が快適で心から安心できている証拠ともいえますね。

コメント欄には「うちもです！」という声が相次ぐ

背骨がどうなっているのか、と思うほどぐねーっと曲がっていたおこめちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「うちの猫もです」という声が多く寄せられていました。コメント欄には、おこめちゃん同様、ぐねーっと曲がって寝転ぶ猫ちゃん達が大集合。今回のぐねーっと曲がったポーズは意外と猫あるあるみたいですね。

Xアカウント「しぴこめ」では、猫のおこめちゃんとしぴちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちの姿は見ているだけで心癒されます。

写真・動画提供：Xアカウント「しぴこめ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。