オリジナルメンバーで再始動したパール兄弟、35年ぶりの東名阪ツアーに小室哲哉＆CHAKAがゲスト出演決定
ロックバンド・パール兄弟が、オリジナルメンバーで再始動後初となる東名阪ツアー『ぼくらはここにいる パール兄弟 2025』を開催する。1990年以来35年ぶりのクアトロツアーとなる今回は、小室哲哉（東京公演）、CHAKA（大阪公演）をゲストに迎えることが決定した。
【写真】素敵な笑顔…！銀座で初の大型展を開催する（左から）小室哲哉、宇都宮隆、木根尚登
ツアー初日となる11月12日の東京・渋谷クラブクアトロ公演には、TM NETWORKの楽曲にパール兄弟のギター・窪田晴男が参加した縁や、ボーカル・サエキけんぞうとの過去の共作などのつながりで、小室がゲスト出演。窪田とサエキが小室とライブで共演するのは今回が初となる。
続く12月17日の大阪・梅田クラブクアトロ公演には、パール兄弟と親交の深いCHAKA（元PSY・S）が登場。2016年の30周年記念ライブ以来のゲスト出演となり、さらに磨きのかかったステージが期待される。
ツアーファイナルとなる12月18日の愛知・名古屋クラブクアトロ公演は、ゲストなしの単独ライブとして開催。来年のデビュー40周年に向けた集大成となる。
チケットは、9月5日正午から先行受付を実施。一般発売は20日午前10時から各種プレイガイドおよびクアトロ店頭にて開始される。
■パール兄弟『ぼくらはここにいる パール兄弟 2025』
11月12日（水）東京・渋谷クラブクアトロ
午後6時開場／午後7時開演 ※ゲスト：小室哲哉
12月17日（水）大阪・梅田クラブクアトロ
午後6時開場／午後7時開演 ※ゲスト：CHAKA（元PSY・S）
12月18日（木）愛知・名古屋クラブクアトロ
午後6時開場／午後7時開演 ※単独公演（ゲストなし）
