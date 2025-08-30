ÇðÌÚÍ³µª¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È·¿AI¤Ç¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¥¢¥Ã¥×¡ª¡©ÆÈÆÃ¤Ê³èÍÑË¡¤È¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
8·î28Æü¿¼Ìë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ë¡¢ÇðÌÚÍ³µª¤¬½Ð±é¡£¥Á¥ã¥Ã¥È·¿AI¤ÎÆÈ¼«¤Î³èÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ïº£²ó¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È·¿AI¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃ½¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇðÌÚ¤¬¡¢¡Ö»ä¤Ï¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤¬Â¿¤¤¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î³èÍÑË¡¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÇðÌÚ¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¡Ö¡ØÇðÌÚÍ³µª¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¡Ù¤È¤«¡×¤È¶ñÂÎÎã¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¡©¤½¤ì¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÈAI¤«¤é¤É¤ó¤Ê²óÅú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡ØÇðÌÚÍ³µª¤µ¤ó¤Ï18Ç¯´Ö¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤òÂ³¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë°Õ»Ö¤¬¶¯¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª´èÄ¥¤Ã¤¿¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£