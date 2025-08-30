タレント長嶋一茂（56）が、29日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。番組を途中退席した本当の理由を明かした。

一茂は22日の放送でクイズの正解判定に不満を爆発させ、収録途中にもかかわらず「俺帰るよ！」と番組を一時退席した。

この日はオープニングで、自身の退席騒動についてトーク。一茂は自身がスタジオを出た理由について「俺は何を考えていたかというと、マジで収録が長くて。どっかのきっかけでどうやって帰ろうとしか考えてなかった」と告白。「ああいうのもいいかな、なんて」と語った。

また共演の石原良純に「良純さんも前やったことある」と話題を向けると、石原が渡哲也さんから高級ワインをもらったことを振り返り「それを俺らで『おい良純！みんなで飲もうぜ！』って言ったら、マジでじゃないんだよ？これはもちろん面白くするためなんだけど、『お前たちなんかに飲ませてたまるか！』って言ってペトリュス（高級ワイン）取って出て行っちゃったの」と苦笑した。

一茂は「俺なぜかあの日、それが走馬灯のようによみがえって。帰りたいから、どうやったら帰れるかなっていうことをあの30分前から考えてた」と回想。「ここしかないと思って。ふざけんな！って怒って帰るしかできないわけよ。失礼しまーすって言って帰れない。怒って帰るのが一番いいから。どうなるかなって」と語った。

退席後もモニターでスタジオの様子を見ており「そしたら2人（石原と高嶋ちさ子）がポツンと。現場進まねえなと思って。俺がいなくても進めてほしかったわけよ」と自分勝手に願って笑わせた。また進行役のサバンナ高橋茂雄に「今後俺がいなくなったらここに座って」とお願いすると、高橋からは「いなくなるな！」と一喝されていた。