◆米女子プロゴルフツアー ＦＭ選手権 第２日（２９日、米マサチューセッツ州ＴＰＣボストン＝６５３３ヤード、パー７２）

悪天候による３度の中断があり、第２ラウンドは日没サスペンデッドになった。

優勝した海外メジャーＡＩＧ全英女子オープン以来４週ぶりの実戦を４７位でスタートした山下美夢有（花王）は８バーディー、２ボギーの６６をマークし、通算７アンダーで暫定７位に順位を上げた。

フェアウェーキープ率は１００％、パーオン率は９４・４％とショットがさえた２日目のラウンド。ホールアウト後に中継局ＷＯＷＯＷのインタビューに応じ「今日は比較的ショットも安定していたし、ロングパットも決まってくれた。決めたいバーディーパットもしっかり入れられたのでスコアにつながってくれた。いいゴルフができた」と振り返った。

「何回か中断があったけど、気持ちを落ち着かせてというか、プレーに集中できていたのでよかった。残り２日、いいゴルフができるように頑張りたい」と決勝ラウンドに向けての意気込みを笑顔で語った。

３１位で出た古江彩佳（富士通）も６７と伸ばし、７アンダー７位に浮上した。

岩井千怜（ちさと、ともにホンダ）は６８で６アンダー１３位。馬場咲希（サントリー）は６９で４アンダー２４位。岩井明愛（あきえ、ホンダ）は７１で３アンダー３４位。西郷真央（島津製作所）は７１で２アンダー５６位。西村優菜（スターツ）は７０で２オーバー１１７位でプレーを終えた。

竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）、勝みなみ（明治安田）、笹生優花（アース製薬）、畑岡奈紗（アビームコンサルティング）、渋野日向子（サントリー）、吉田優利（エプソン）はホールアウトできなかった。