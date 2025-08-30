モフモフの可愛い子犬が、1年後…？あまりにも成長しすぎた姿が衝撃だと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で422万1000回再生を突破し、「こんなに大きくなるの！？」「吹っ飛ばされててワロタ」「素晴らしいジャンプ力w」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『こんなに小さかった赤ちゃん犬が…』1年後→同じ犬とは思えない『衝撃のビフォーアフター』】

抱っこされている子犬

Instagramアカウント「doremi_nouta」の投稿主さんが紹介したのは、グレートピレニーズの女の子、ドレミちゃんの成長記録です。ドレミちゃんが家にやってきたのは、子犬のときだったそう。

そのころのドレミちゃんは、飼い主さんが余裕で抱っこできるほど小さいわんこでした。モフモフの豊かな毛並みの持ち主だったドレミちゃんは、まるでぬいぐるみのよう。あまりに可愛いドレミちゃんに、家族はみんなメロメロだったそうです。

たったの1年後…

しかし、1年たったころ…。ドレミちゃんは、40キロのデカワンコに！！グレート・ピレニーズはもともとかなり大きい犬種ですが、ドレミちゃんも立派な体格に成長したのでした。

衝撃のビフォーアフターにも驚きますが、それだけではありません。芝生で走っている様子のドレミちゃんが、飼い主さんの背後へ駆け寄ると…。猛烈な体当たりをくらわしたそう！

実は、ドレミちゃんはとってもお転婆な女の子に成長したのだとか。大きな体にお転婆な性格…。あまりに強烈なドレミちゃんに、「グレート・ピレニーズを気楽な気持ちで飼ってはいけない」と注意勧告する飼い主さんなのでした(笑)

パワーを付け過ぎたドレミちゃんの姿に、笑ってしまった人は多い様子。「確実に仕留めにきている」「勢いあまって飼い主を蹴り倒すの草」「本気でアタックしてて爆笑」などさまざまなコメントが寄せられました。

怖がりな一面も

パワフルな姿が話題となったドレミちゃんですが、実は怖がりな一面もあるのだそう。中でも、ドレミちゃんが苦手なのが動物病院。入る前から散々駄々をこねた上、診察台の前に立つと「へっぴり腰」に…！

そんなときは獣医さんと協力して診察台に乗せるという飼い主さん。お転婆っぷりと怖がり屋のギャップがたまらないドレミちゃんに、やっぱりご家族はメロメロになっているそうですよ♡

Instagramアカウント「doremi_nouta」には、ドレミちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「doremi_nouta」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。