入居に必要な書類を偽造してマンションを賃借させたとして、福岡県警は２９日、福岡、大阪両市の不動産仲介会社の社員の男２人を詐欺容疑などで逮捕したと発表した。

マンションは大麻密売グループの栽培拠点や保管場所などになっていた。県警は「犯罪インフラ」として悪用されているとして、福岡県と大阪府に対し、男らが勤める会社に宅地建物取引業法に基づく行政処分を行うよう求める方針。

２人は福岡市東区の男（３３）と大阪市中央区の男（２７）（詐欺罪などで起訴、保釈中）。発表では、福岡市の男は昨年２〜５月、男女２人について実在する会社に採用が決まったとの通知書を偽造し、福岡市のマンション２室の賃貸借契約を結ばせた疑い。大阪市の男は同９〜１０月、同様の手口で別の男に大阪市のマンション２室を賃借させた疑い。

採用決定通知書は支払い能力の確認のため、入居時の審査で必要という。大阪市の男は「営業成績を上げるために行った」と供述する一方、犯罪に使われる認識はなかったと説明。県警は男の会社では偽造が常態化していたとみている。別の会社に勤める福岡市の男の認否は明らかにしていない。

県警は５〜８月、大麻の密売グループ７人を逮捕。他にも十数か所の物件を借りており、県警は同様の不正がなかったか調べる。