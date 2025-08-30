置賜と庄内は暖かく湿った空気の影響で大雨となる所がある見込みで、山形地方気象台は３０日夜のはじめごろにかけ、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒を呼びかけています。

気象台によりますと、前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北の日本海側を中心に大気の状態が非常に不安定となっています。このため、置賜と庄内を中心に雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。雨雲が予想以上に発達したり、停滞した場合には警報級の大雨におそれもあるというこです。

30日に予想される1時間降水量は多い所で、置賜と庄内で40ミリ、村山と最上で30ミリとなっています。また31日午前6時までに予想される24時間降水量は多い所で置賜と庄内で80ミリ、村山と最上で60ミリとなっています。

気象台では置賜と庄内は30日夜のはじめごろにかけ、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒を呼びかけています。また山形県内では竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設への被害にも注意を呼びかけています。