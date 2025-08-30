ÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬8.29¤Ë25ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿Êó¹ð¡Ä¡Ö¾ÆÆù¤ÎÆü¡×¥Õ¥ì¡¼¥º2Ç¯¤Ö¤ê¤Î°ÕÌ£¿¼
¡¡½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬8·î29Æü¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Ë¡¢25ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤â4ËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÃÂÀ¸Æü¤ÎÊó¹ð¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î½ñ¤½Ð¤·¤Ï¡Ôº£Ç¯¤â¸µµ¤¤Ë¾ÆÆù¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÉÍÊÕÈþÇÈ¤Î¡ÈÏÂ´é¡É¤¬Èë¤á¤ë²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë ¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÂç½÷Í¥¡×¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ëÀµÅýÇÉ½÷Í¥¤Ë
¡¡½µ´©»ï·ÝÇ½µ¼Ô¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö8·î29Æü¤Ï¡Ø¤ä¡Ê8¡Ë¤¤Ë¡Ê2¡Ë¤¯¡Ê9¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ç¡Ø¾ÆÆù¤ÎÆü¡Ù¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÇÀ¿å¾ÊÇ§²Ä¤Î»ö¶È¶¨Æ±ÃÄÂÎ¡ØÁ´¹ñ¾ÆÆù¶¨²ñ¡Ù¤¬1993Ç¯¤ËÀ©Äê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯¤«¤éËèÇ¯¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢23Ç¯¤Î8·î29Æü¤Ë¤â¡Ø¾ÆÆù¤ÎÆü¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡23Ç¯¤ÎÃÂÀ¸ÆüÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢ÉÍÊÕ¤Ï5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤³¤½²Ö¤Î¼Ì¿¿¤À¤¬¡¢2ËçÌÜ°Ê¹ß¤ÏËÜ¿Í¤¬¼Ì¤ë¼Ì¿¿¡£Ãæ¤Ç¤â2ËçÌÜ¤ÏËÜ¿Í¤¬ÆüËÜÈ±¤ò·ë¤Ã¤¿»Ñ¤ò¼Ì¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£Åê¹Æ»þÅÀ¤ÇÉÍÊÕ¤Ï2023Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡Ô¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤¬³§ÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ê²¿¤è¤ê¤â¹¬¤»¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¤¤¤¦°ìÀá¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Á°½Ð¤Î½µ´©»ï·ÝÇ½µ¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ØÁ´¹ñ¾ÆÆù¶¨²ñ¡Ù¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¾Æ¤ÆùÅ¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÏ¢¹çÂÎ¤Ç¤¹¡£ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤ÏÃÂÀ¸Æü¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¾Æ¤Æù¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¤·¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤âÃÂÀ¸ÆüÊó¹ð¤Ë¡Ø¾ÆÆù¤ÎÆü¡Ù¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¶¨²ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¾ÆÆù¤Î¥¿¥ì¤ÎCM¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÃ¯¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÉÍÊÕ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯7·î¤ËKing & Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤µ¤ó¤È¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ÊÀ¥¤µ¤ó¤â¾Æ¤Æù¡¢¤È¤ê¤ï¤±µí¥¿¥ó¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Î¸òºÝ¤ò¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤¤¤¿½÷À¥»¥Ö¥ó¤â¡¢ÅÔÆâ¤Î¹âµéÅ´ÈÄ¾Æ¤Å¹¤òÂß¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿2¿Í¤Î»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁÛÁü¤·¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤ÆËè·î29Æü¤Î¡ØÆù¤ÎÆü¡Ù¤Ï2¿Í¤Ç°ì½ï¤ËÆùÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ·ÝÇ½¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÉÍÊÕ¤Ï22Ç¯¤È24Ç¯¤ÏÃÂÀ¸ÆüÊó¹ð¤Ë¡Ö¾ÆÆù¤ÎÆü¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËèÇ¯»È¤¨¤Ð¾Æ¤Æù´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤¬¾¯¤·¤Ï¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥Ú¡¼¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÍèÇ¯¤Ï¡È»È¤ï¤Ê¤¤Ç¯¡É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡Ä¡Ä²Ì¤¿¤·¤Æ¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤Ç¤ÏÆüËÜÈ±»Ñ¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÉÍÊÕÈþÇÈ¤À¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤Î´éÎ©¤Á¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÉÍÊÕÈþÇÈ¤Î¡ÈÏÂ´é¡É¤¬Èë¤á¤ë²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë ¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÂç½÷Í¥¡×¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ëÀµÅýÇÉ½÷Í¥¤Ë¡Ä¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î¡ÖÏÂ´é¤Ö¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£