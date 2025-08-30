¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡¢µÄ²ñ¾µÇ§ºÑ¤ß¤ÎÂÐ³°±ç½õÍ½»»¤ÎÅ±²óÉ½ÌÀ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï29Æü¡¢µÄ²ñ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¾µÇ§¤·¤¿¤ª¤è¤½50²¯¥É¥ë¤ÎÂÐ³°±ç½õÍ½»»¤òÅ±²ó¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï29Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«Âè°ì¼çµÁ¡×¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤è¤½50²¯¥É¥ë¤ÎÂÐ³°±ç½õÍ½»»¤ò¼è¤ê¾Ã¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ³°±ç½õ¤òÃ´¤¦USAID¡á¥¢¥á¥ê¥«¹ñºÝ³«È¯Ä£¤Î´ØÏ¢Í½»»¤ä¹ñºÝµ¡´Ø¤Ø¤Îµò½Ð¶â¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÄ²ñ¤¬¤¹¤Ç¤Ë¾µÇ§¤·¤¿Í½»»¤òÂçÅýÎÎ¤Î¸¢¸Â¤ÇÊ¤¤¹°ÛÎã¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¹Ô»È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ª¤è¤½50Ç¯¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£µÄ²ñ¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¡¢¡ÖµÄ²ñ¤Î¾µÇ§¤Ê¤·¤Ë¼è¤ê¾Ã¤¹¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ãË¡¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÍ¿ÌîÅÞ¤«¤éÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£