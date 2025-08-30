¡¡Ê¡²¬¸©½ÕÆü»Ô¤Ï27Æü¡¢10²¯6401Ëü±ß¤òÁý³Û¤¹¤ëËÜÇ¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É24µÄ°Æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£9·î1Æü³«²ñ¤Î»ÔµÄ²ñÄêÎã²ñ¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¡£

¡¡ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ¤Ï»ÔÌ±³èÆ°¸òÎ®µòÅÀ¤ÎÀ°È÷»ö¶È¤ËÈ¼¤¤¡¢Î×»þÃó¼Ö¾ì¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ëÂçÃ«¾®¤Î»ÜÀß²þ½¤¡Ê8897Ëü±ß¡Ë¤ä¤³¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±çµòÅÀ¡Ö¤¤¤­¤¤¤­¥×¥é¥¶¡×¤ÎÀ°È÷Àß·×´ÆÍý¶ÈÌ³¡Ê342Ëü±ß¡Ë¤Ê¤É¡£

¡¡²ñ´ü¤Ï9·î25Æü¤Þ¤Ç¡£°ìÈÌ¼ÁÌä¤ÏÆ±16¡¢17Æü¡£

¡¡¡Ê¾åÌîÍÎ¸÷¡Ë