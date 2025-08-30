「めちゃくちゃ上手いな」「ガチでえぐい」藤田譲瑠チマが絶品アシスト！ 高精度スルーパスに「タイミングもコースも完璧」の声
勝利を決定づける２点目をお膳立てした。
藤田譲瑠チマが所属するザンクトパウリは現地８月29日、ブンデスリーガ第２節でハンブルクと敵地で対戦。２−０で快勝した。
藤田はボランチでフル出場。１−０で迎えた60分、自陣のセンターサークル付近から狙いすましたスルーパスを供給。これに反応したアンドレアス・ホウントンジがボックス内で相手GKをかわし、ゴールに流し込んだ。
ブンデスリーガの公式YouTubeチャンネルが試合のハイライト動画を公開。SNS上では「さっそくアシストしたね」「想像以上に良いスルーパスだった」「タイミングもコースも完璧だった」「めちゃくちゃ上手いな」「ガチでえぐい」「本当に素晴らしい」など賞賛の声があがっている。
今季にベルギーのシント＝トロイデンからザンクトパウリに加入した23歳は、ドルトムントとの開幕戦（３−３）にもフル出場。２試合目で目に見える結果を残すなど、早くも存在感を示している。
メキシコ、アメリカとの対戦が組まれた９月シリーズに臨む森保ジャパンにも選出されている藤田。代表のピッチでの活躍にも期待が高まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】お見事！ 藤田譲瑠チマの絶妙スルーパス
