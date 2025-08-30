得点に絡む活躍で勝利に貢献した藤田。（C）Getty Images

　勝利を決定づける２点目をお膳立てした。

　藤田譲瑠チマが所属するザンクトパウリは現地８月29日、ブンデスリーガ第２節でハンブルクと敵地で対戦。２−０で快勝した。

　藤田はボランチでフル出場。１−０で迎えた60分、自陣のセンターサークル付近から狙いすましたスルーパスを供給。これに反応したアンドレアス・ホウントンジがボックス内で相手GKをかわし、ゴールに流し込んだ。

　ブンデスリーガの公式YouTubeチャンネルが試合のハイライト動画を公開。SNS上では「さっそくアシストしたね」「想像以上に良いスルーパスだった」「タイミングもコースも完璧だった」「めちゃくちゃ上手いな」「ガチでえぐい」「本当に素晴らしい」など賞賛の声があがっている。
 
　今季にベルギーのシント＝トロイデンからザンクトパウリに加入した23歳は、ドルトムントとの開幕戦（３−３）にもフル出場。２試合目で目に見える結果を残すなど、早くも存在感を示している。

　メキシコ、アメリカとの対戦が組まれた９月シリーズに臨む森保ジャパンにも選出されている藤田。代表のピッチでの活躍にも期待が高まる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】お見事！ 藤田譲瑠チマの絶妙スルーパス

 