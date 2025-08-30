Ê¡²¬¡¦¤¦¤¤Ï»Ô¡¢1²¯2464Ëü±ßÄÉ²Ã¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤ÉÈ¯É½¡¡ÇÀ»ºÊª¤ÎÅðÆñËÉ»ßºö¿ä¿ÊÈñ
¡¡Ê¡²¬¸©¤¦¤¤Ï»Ô¤Ï28Æü¡¢1²¯2464Ëü±ß¤òÄÉ²Ã¤¹¤ëËÜÇ¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É¡¢9·î5Æü³«²ñ¤Î»ÔµÄ²ñÄêÎã²ñ¤ËÄó°Æ¤¹¤ë19µÄ°Æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Î¼ç¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢ÇÀ»ºÊª¤ÎÅðÆñËÉ»ßºö¿ä¿ÊÈñ501Ëü±ß¤Ê¤É¡£¤Û¤«¤Ë²¼¿åÆ»»ÈÍÑÎÁ¤ò¸¶Â§10¡óÁý³Û¤¹¤ë´ØÏ¢3¾òÎã¤Î²þÀµ°Æ¡¢2024Ç¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×·è»»Ç§Äê°Æ¤Ê¤É¤âÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡ÄêÎã²ñ¤Ï29Æü¤Þ¤Ç¡£°ìÈÌ¼ÁÌä¤Ï8¡¢9Æü¡£
¡¡¡Ê¸åÆ£·éµ®¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Åìµþ,
¥Û¥Æ¥ë,
¹©¾ì,
¾²ÃÈË¼,
²ð¸î,
°ÖÎîº×,
Ï·¸å,
¿À»ö,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼