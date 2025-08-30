

取材に応じてくれた、沖縄出身のプロマジシャン・MASA MAGICさん（撮影／大塚奨太）

【衝撃写真】マジック披露の様子や世界的なマジックコンクールで優勝時のトロフィーを特別に公開！

世界を舞台に活躍する、沖縄出身の“すご腕プロマジシャン”、MASA MAGIC（マサマジック）さんをご存じでしょうか？

地元の高校を卒業後、アメリカへ留学して英語を学び、“奇術の殿堂”と呼ばれるハリウッドの会員制クラブ「マジックキャッスル」のプロ試験にトップで合格。2018年には、同所主催のコンテスト『STROLLING MAGIC SHOWDOWN』で日本人初の優勝者に。今年も優勝を勝ち取り、これまで計3回も頂点に輝いています。

今後さらなる高みを目指す彼に、マジシャンを目指したきっかけから、マジック界の“リアル”、マジックの編み出し方、そして今後の野望までを直撃。「子どもたちに夢を与えるマジシャンでありたい」と、自身も周囲もワクワクすることを常に探している彼は、まるで魔法使いのようでした。知られざるマジシャンという仕事の舞台裏を、彼の半生から紐解いていきます。

審査員50人の前で90分にわたるマジックを繰り広げ…

2025年6月にマジックキャッスルで行われた『STOROLLING MAGIC SHOWDOWN』で優勝したMASA MAGICさん。同コンテストには2017年から計6回出場し、3回目の優勝に輝くという快挙を成し遂げました。今年は22人のマジシャンが出場し、審査員50人が着席する26台のテーブルを回ってマジックを披露する形式だったそうです。

「コロナ禍を経て6年ぶりの渡米で、英語力が劣っているのではないか、どんなマジックがトレンドなのかなど、現状がつかめないまま出場しました。審査員の投票で点数が決まるので、1人ずつを驚かそうという気持ちでコインやタバコを使い、至近距離でマジックを見せたんです。

90分間という時間制限もあり、1テーブルにかける時間は2〜3分が基本。“終了10分前”のラストコールでまだ残り10テーブルくらいあったので、まとめて見せるスタイルに切り替えました。最後は駆け足になってしまいましたが、湧き起こったスタンディングオベーションから、優勝の手応えはありました。1からスタートする気持ちで臨んだコンテストで優勝できて、とてもうれしかったです」（MASA MAGICさん、以下同）

自分の技に自信はありつつ、開始前はとても緊張したものの、「リラックスして楽しめばいい」という先輩マジシャンの声かけで、平常心に戻れたとのこと。地元・沖縄の“あるテクニック”も勝利の決め手になったそうです。

「各テーブルを“ゆんたくしながら楽しく回ろう”という気持ちになりました。“ゆんたく”とは、沖縄の言葉で『おしゃべり』という意味。固くなりすぎず、相手と目線を合わせられる距離感にしたのも、マジックが見やすくてよかったかもしれません」



時には観客の手を取りながら丁寧にマジックを披露するMASA MAGICさん（撮影／Stevo Rood）

優勝者の名前が刻まれるトロフィーには、MASA MAGIC以外の日本人名はないのだそう。つまり、このコンテストで結果を残した日本人は、彼ひとりだけなのです。主催する「マジックキャッスル」は“世界最高峰の奇術の殿堂”といわれていますが、いったいどんな場所なのでしょうか。

外観は西洋のお城のように豪華で、1908年に創立。もともとはバーだったのが、1963年ごろから会員制のマジッククラブになり、数千人が会員登録をしているとのこと。「世界中のマジシャンや志望者・愛好家が集まる場所で、マジックの全てが詰まっていると言っても過言ではない聖地」とMASA MAGICさんは語ります。



優勝を勝ち取り、大きなトロフィーとパシャリ！（写真：The Magic Castle）

“選ばれし者が集う場所”マジックキャッスルの全貌

「マジックキャッスルは、マジシャンがお客さまを迎える“ディズニーランド”のような場所だと思っていますし、マジックを学ぶ立場としては登竜門。ハリーポッターに出てくる“ホグワーツ魔法魔術学校”のモデルになった説もあります。

入場できるのは会員とその招待客のみで、オーディションを受けて合格したマジシャンが金バッジ、マジック愛好家の会員が銀バッジを着けて入館します。ディナーとお酒を嗜みながら一流のマジックショーが楽しめるので、銀バッジ会員は友達をアテンドしたり仕事の接待に使ったりしていますね。また、『STOROLLING MAGIC SHOWDOWN』の投票権も持っています」

金バッジを持つマジシャンには、特別な図書館への入場権利が与えられるそう。

「マジックの歴史や技術に関する膨大な資料があり、カードマジックからイリュージョンまで、あらゆる秘密が隠されています。壁にはロウソクが並び、石でできた階段でつながる地下室にはマジックを披露するテーブルが置かれ、魔法学校の雰囲気たっぷり。そこに名を残したかった僕はオーディションを受けて合格し、2015年に初めて『STOROLLING〜』に出場しました」

オーディションは、4人の審査員の前で15分のパフォーマンスを披露する形式で、月に1回程度行われています。当たり前のように途中で「ストップ」と言われ、厳しく審査されるのだとか。

「5分も経たない内にストップがかり、不安でしたが合格。当時の合格者は12人中4人で、そのなかでも最高点を獲得したと報告されました。会員になれたことで、すばらしい先輩たちと出会え、ハイレベルなマジックをたくさん見ることもできました。自分はまだまだ未熟な部分も多いですが、会員マジシャンとして誇りを持って活動したいです」

そんなMASAさんの現在の目標は、マジックキャッスルのショーへの出演だといいます。

「会員マジシャンの一部が週替わりで1日4回のショーに出ていて、出演料が支払われるんです。さらに、ショーに出演すれば、セレブやVIPの前でマジックをするチャンスが到来！ ハリウッドの有名俳優がお忍びで見に来ますし、ショーがきっかけでマイケル・ジャクソンやアーノルド・シュワルツェネッガーの自宅に呼ばれたマジシャンもいたと聞きました。夢のようなマジックの世界の、最高峰にある館がマジックキャッスルなんです」



セレブが集うマジックキャッスル館内での貴重写真！（撮影／Stevo Rood）

先輩マジシャン「セロ」に憧れ独学でマジックを習得

ワールドワイドに活躍するMASA MAGICさんですが、いつマジックに興味を持ち、どのように技術を磨いて国際舞台に立つようになったのでしょうか。

子どものころからハリーポッターをはじめファンタジー作品が大好きだったという彼は、マジックを見るのも好きだったとのこと。魔法のように思え楽しんでいたそうです。実際に始めたのは、2000年代初期にブームを巻き起こしたイリュージョニスト「セロ（Cyril）」さんがきっかけ。

「中学生になったころ、テレビでセロさんの番組を見て、自分でもやってみたくなりました。当時はYouTubeが広まり出していて、学校から家に帰るとパソコンを開いて彼の動画を検索。呪われたかのように夢中で調べ（笑）、何度も見ました。ですから僕のマジック学校はYouTubeで、最初の師匠はセロさんです。

そして実験台&最初の観客は両親。マジック動画を見よう見まねで覚え、鏡の前でチェックしてコツをつかんだら、両親に見せるんです。そこで“すごい！”と褒め言葉をもらえたものは学校で同級生たちに見せるのが習慣になり、気づくと毎日の楽しみになっていました」

高校生になると、世界を舞台に活躍するセロさんが英語で話す場面をテレビ番組で見たというMASA少年。当時は英語が苦手で、「日本で生活するのに英語は不要」と言い切っていたそうですが、これを機に考えを改め、高2からは英語科に入って勉強に励みました。

「セロさんの姿に感化され、“ネイティブに近い英語を話す日本人マジシャンになろう”という目標ができました。けれど私立の進学校に通っていた僕の周りには医者や弁護士を目指す同級生もいて、安定した仕事がよしとされる環境だったんです。それに、活躍できるマジシャンがほんのひと握りなのもわかっていたので葛藤もありました。

そんなとき、支えになったのはセロさんの決めゼリフ『Believe』。“自分のイメージを信じて突き進めば、不可能と思えることでも可能になる”と心のなかで繰り返したら、マジックの腕が上がっていきました。学業のほうはイマイチでしたけどね（笑）」

両親に懇願して渡米、街中でマジックを披露する日々

それからは校内でマジックを披露する機会も増え、先生や同級生を笑顔にしていたというMASA MAGICさん。マジシャンになりたいという思いを友達に話すようになり、自分で名刺を作って保育園などを訪ねマジックを見せるなど、アピールの場を広げていったそうです。そして、目標に掲げた、英語を学ぶ道へとまっしぐら。両親に頭を下げ、アメリカの大学に進学したのです。

「“英語をしっかり学んで就職活動に役立てるから”と両親に約束しました。最初は耳を貸してもらえませんでしたが、あまりにも何度もお願いしたからか根負けし、最後は応援してくれました。マジシャンになることが一番の目標だとは明かしませんでしたが（笑）、英語をマスターする気持ちは本物でしたよ。

アメリカに渡ってからは、日本人とは距離を置き、日本語はなるべく使わずに過ごすよう心がけました。でも、最初のうちは英語では伝えたいことがほとんど表現できないし、何度も会話を繰り返しても、相手の言葉が理解しきれない日々が続きました」

そんな環境のなかでコミュニケーションの懸け橋となってくれたのは、やっぱりマジックでした。

「シアトル近くの治安のいい街に住んでいたので、ストリートに出てお兄さんたちに話しかけ、タバコを借りていきなりマジックを見せたんですよ。みんな驚いて面白がってくれて、“MASAという日本人がマジックをする”とFacebookやInstagramなどで投稿してくれる人もいて、僕の存在が広まっていったんです」



「街で話題の人物になれてうれしかった」とMASA MAGICさん（撮影／大塚奨太）

親元を離れ自由を感じられるアメリカ暮らしが楽しく、「目立ちたがり屋の気質もあった」というMASA MAGICさん。言葉が通じない不安よりも、見知らぬ人たちにマジックを見せて英語を学ぶ喜びのほうが大きく、「今に見てろ、最強のマジシャンになるぞ！」と強気モードで過ごしていたんだとか。プロマジシャンになる方法はわからないままでしたが、やる気と才能で道が開けていきます。

「留学中のある日、友達の誕生会に行きました。会場は街で唯一の日本レストランで、シェフが目の前の鉄板でステーキを焼き、最後にマジックを見せてくれました。友達のすすめで僕もマジックをしたら、驚いたシェフがマネージャーを呼び、“コイツはすごい”と絶賛してくれました。そして“ここで働かないか、君のマジックをお客さまに見せてほしい”とオファーを受けたんです」



いつでもマジックを披露できるよう、トランプを常に携帯していると言います（撮影／大塚奨太）

「マジックの道で生きていく」と決意を固めて帰国

高額なアルバイト代を出すなど好条件のオファーでしたが、学生ビザで滞在しておりアルバイト禁止の制約があったため、一旦は断ることに。ですが、英語で会話をしながらお客さまの前でマジックができる絶好のチャンス。考え直し、給料はもらわずに引き受けることにしました。

そのレストランでは、テーブルを回って毎回違う人にマジックを披露するというコンテストに近い形式であり、時には「僕はマジックを見たくない」と拒否する人もいて、実践を重ねることが何よりの学びになったそう。レストランで出会った人のプライベート・パーティーに呼ばれるケースもあり、マジックを見せる機会が増えることで、技も英語力も磨かれていきます。

「ありがたかったです。大学やパーティーでもマジックをして、SNSなどに動画がアップされる機会もますます増えて、ちょっとした街の有名人になりました。マジックがお金になることも徐々にわかってきたので、大学3年生になったころ、“マジックを仕事にしたい”と母に伝えたんです。

当時はスカイプで沖縄の両親とやり取りをしていましたが、“いいと思う。あなたの人生だから成功しても失敗しても自分の責任よ”と認めてくれました。アメリカでのマジック経験で自信がつき、両親にしっかりと気持ちを伝えられたのでとてもうれしかったです」

こうして2015年に4年半の留学を終えて沖縄に帰る直前、自分のレベルを試したくなったMASA MAGICさんはロサンゼルスに立ち寄り、マジックキャッスルのオーディションに挑む決意をします。

「不合格でガッカリして沖縄に帰るのか、合格してプロマジシャンだと胸を張れるのか、人生の分かれ道でした。結果、運よくトップで合格できましたし、少しずつ夢に近づいていると実感できました」



マジックキャッスルの金会員バッジと大会出場者に与えられるピンバッジ（撮影／大塚奨太）

「IMPOSSIBLE? I’MPOSSIBLE」の精神で高みへ

プロマジシャンとしての一歩を踏み出してからは順調で、帰国後に親戚の結婚式でマジックを披露すると、たまたま見ていた記者が新聞記事にしてくれたとのこと。「マジシャンのセロに憧れた少年がアメリカでプロになって帰国」という記事は目を引き、何とセロさん本人と直接会うきっかけになりました。

「会えて感動しました。現在も魔法使いのままでいるセロさんを心から尊敬していますし、ライバルだと思うようにもなりました。とはいえ、マジシャンとして生きていく覚悟は決まっていたものの、どうやって活動していいのかがわからず悩んでいたんです。そんなとき、父がモデル事務所を経営している知人を紹介してくれて、先方が僕のパフォーマンスを気に入ってくださりお世話になることにしました。

それからはテレビやイベントに出演するようになり、地元銀行のCMキャラクターにも採用されて、肌感覚で沖縄で知られていくのがわかりました。CM監督が決めゼリフとして、“IMPOSSIBLE? I’MPOSSIBLE”という僕のライブのキャッチフレーズを使ってくださり、それもインパクトを残せたと思っています」

続けて2018年にはマジック動画をSNSに1年間連続で投稿する、「365日チャレンジ」も実施。途中でやめたくなったときもありつつ、「何かを始めたらゴールまでやめない」というポリシーを貫き、見事やり遂げました。

マジックと一口で言ってもいろいろあるでしょうが、大きく次の3種類にわけられるそうです。1つめは規模の大きいイリュージョン、2つめがショッピングモールのオープンステージなどで披露する中規模マジック、そして3つめは、至近距離で見せるクローズアップマジック。どれも網羅しているMASA MAGICさんですが、最も得意とするのはクローズアップマジックだそう。カード・コイン・タバコなど、小さなアイテムをよく使います。

「身の回りのものをうまく使ってマジックができないか……今こうやって座っていても、周りを見渡し、鏡やコンクリートの壁は使えるな、などとイメージを膨らませるクセがついています。ちょっと、この目の前にあるポーカーチップを触ってみましょう。なでると移動したり消えたりしますよ」

心躍るマジックはどうやって生み出されるのか

ここでMASA MAGICさんが筆者の目の前にあるポーカーチップを優しくなでると、なんとチップの場所が瞬時に移動！ その後も、なでるたびに変化が起こります。時にはチップの色が変わり、天井に向かって投げたはずが、こちらの手のひらに移動していることも。間近で味わっていても、どんな仕掛けなのかまったく分かりません。目も心も奪われるパフォーマンスは、あらゆる物を使ってずっと続けられるのではないかと思わされます。

「実際、いろんな物で永遠に披露できますよ。どうしてできるのか聞かれたら、“練習したから”と答えます（笑）。車を運転しているときや初めての場所を訪ねたときなど、ネタのヒントはどこにでもあるので、面白いことはないかと常にアンテナを張っていますね。少しでも何か浮かんだらその内容を携帯のメモに残し、マジックとして成立するか、工作と実験を繰り返します。

それから実際に観客の前でうまくできるかどうかを試すため、どういうふうに見えるのか、鏡やカメラの前に立って確認します。そのあとは、身近な人の前で披露したり即興で行ったりして、うまくできなかった場合は宿題として持ち帰ります。マジックは、最終的に人に見せていいリアクションをもらえることで、やっと完成するんです」



マジックについて語るMASA MAGICさんの瞳は、生き生きと輝いていました（撮影／大塚奨太）

なかには、完成するまでに数年かかったケースや、2つのアイデアを組み合わせてできたものもあるそう。また、マジックの知識がない人からの“ムチャなお願い”がいいアイデアにつながることも少なくないという、意外な話も。

「例えばバーで会った人に、“泡盛のボトルが空になったのでお酒を足して”とお願いされたりします。これ、もし本当にできたら面白いですよね。その視点が新作のヒントになりますし、話しかけられて何かがひらめく場合があるんです」

人気マジシャンは年収1000万円超えも夢じゃない

自身の経験や想いを飾らない言葉で話してくれる、MASA MAGICさん。世の中には、プロではなくても簡単なマジックを披露して、マジシャンを名乗る人もいると思いますが、どんなマジシャンだったら認めるのでしょうか。

「僕が思うマジシャンとしての成功は、ラスベガスでショーができること。世界で最も稼ぐマジシャンとされるデビッド・カッパーフィールドは、アメリカの長者番付の常連だといわれています。日本のテレビ番組でマジシャンの年収を検証していましたが、年収1000万円を超える人がいましたし、人気があるとそのくらいはいくと思います」

なかなか夢がある世界です。ちなみに、マジックの考案・練習以外では、どんな生活を送っているのかというと、

「プライベートはかなり地味です（笑）。お酒が好きなので、ときどき飲みに出かけますが、結局は友達の前でマジックを試していますし、それ以外は在宅が多いかな。おそらく、マジシャンは家にいる時間が長い職業ではないでしょうか。自宅はマジック道具があちこちに散らばり、研究室のようになっています。

でも、引きこもってばかりではダメだと、ジムには通っています。カッコよくTシャツを着こなせるマジシャンでいたいので、筋トレは欠かせません」



MASA MAGICさん、確かにシンプルなTシャツがよく似合う！（撮影／大塚奨太）

最後に、今後の展望を聞いてみました。

「数百名のお客さまに同時に楽しんでいただけるようなマジックショーを展開していきたいと考えています。大型イリュージョンから手元でやる小さなマジックまで、距離があっても全員に伝わる演出を施し、さらに面白くしていきたいです。2時間のショータイムが短く感じられる、見応えのある内容にしたいですね。そして日本全国に出向き、イベントやメディア出演の機会も増やしていきたいです。

同時に、海外進出にも積極的になり、マジックキャッスルへの出演を狙います。他に3年に一度開催されるマジック界のオリンピック『FISM』にも出場し力を試したいので、そこに向けた勉強も必要だと思っています。最終的には、総理大臣・天皇陛下にマジックを披露するのも夢です。アメリカではマジシャンがホワイトハウスを訪ねてマジックを披露するケースがあるので、その日本バージョンができればと！」

全国的に活躍し、老若男女を魅了するマジシャンに

そしてマジシャンとしての理想像を問うと、「子どもたちに夢を与えられる存在になること」だと言い切ります。

「ビジネス視点を持ち、職業として大人たちに認められつつも、子どもたちが憧れるカッコいい魔法使いでありたいです」

アメリカから帰国して10年。昨年には8年間お世話になった事務所を離れ、独立したというMASA MAGICさん。今後は自分のペースでいろいろ仕掛けていくそうです。

「僕のマジックを見たいと思ってくださる方がいたら、全国どこでも、すぐに動きたいです。そしていつかは生まれ育った沖縄に、自分専用のステージを作りたい。“沖縄の海で遊んだ後は、MASA MAGICのショーを楽しみたい”と、県内外の人に思われるマジシャンになりたいですね」

国際的に認められたテクニックを持ちながら、努力を重ねるMASA MAGICさんは、今後も活躍の場を広げていくでしょう。さらなる飛躍を期待します。イベントやショーが近くで開催されたら、お見逃しなく。神業マジックを見せられ、親しみやすくチャーミングな人柄にも惹かれ、彼の魔法にかかるはずですよ。



日本を代表するプロマジシャン、MASA MAGICさんの動向から目が離せません！（撮影／大塚奨太）

（饒波 貴子 ： ライター・編集者）