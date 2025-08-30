Ê¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ»Ô¤«¤é¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ò±þ±ç¡¡¤¤ç¤¦8·î30Æü¤ËÏ»³ÑÆ²¹¾ì¤Ç¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°
¡¡ÃÞ¸åÃÏ¶è¤Ë¤â¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼J2¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡ÊPV¡Ë¤¬30Æü¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»ÔÏ»¥ÄÌçÄ®¤Îµ×Î±ÊÆ¥·¥Æ¥£¥×¥é¥¶Ï»³ÑÆ²¹¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£»î¹ç¤Ï¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤Ç¡¢¸á¸å5»þÈ¾³«¾ì¡¢Æ±7»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£
¡¡µ×Î±ÊÆ»Ô¡¢¾®·´»Ô¡¢º´²ì¸©Ä»À´»Ô¡¢Æ±¸©´ð»³Ä®¤Î4»ÔÄ®¤Ç¸©¶¤ò±Û¤¨¤¿ÃÏ°è³èÀ²½ºö¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¡ÖÃÞ¸åÀîÎ®°è¥¯¥í¥¹¥í¡¼¥É¶¨µÄ²ñ¡×¤Î¼çºÅ¡£
¡¡240¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£¥µ¥¬¥ó¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ëÌµÎÁÃêÁª²ñ¡ÊÀèÃå300¿Í¡Ë¤äÃæ³ØÀ¸°Ê²¼ÂÐ¾Ý¤ÎÌµÎÁ¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¡ÊÀèÃå50¿Í¡Ë¤â¤¢¤ë¡£»î¹ç³«»ÏÁ°¤ÏÆîÃÞ¹â¥À¥ó¥¹Éô¤¬²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¡Ê¿¹ÎµÂÀÏº¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾åÅÄ,
²ð¸î,
»×¤¤¤ä¤ê,
Áòº×,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥À¥¤¥¹,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥Û¥Æ¥ë,
ºë¶Ì