King & Prince¹â¶¶³¤¿Í¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÅöÆü¤Î·çÀÊÈ¯É½¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡¡¡ÈÆóÅÙÌÜ¤ÎÂåÂÇ¡É¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤Ë·ãÎå
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡Ê8·î30Æü¡¢31Æü¡Ë¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëKing ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬30Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡Ä¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼½¢Ç¤²ñ¸«
¡¡31Æü¸á¸å7»þÂæ¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Î¹â¶¶¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤äÉ¹Àî¤¤è¤·¤Ê¤ÉÁíÀª96¿Í¤ÈÁ÷¤ë¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE¡ØWe are the No Borders!!¡Ù¤Ë¤Ï¡¢Travis Japan¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡King ¡õ Prince¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡Ö¡Ú24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Û¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¹â¶¶³¤¿Í¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÂç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æº£²ó¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÆÍÁ³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤êÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢¹â¶¶¤¬ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¥À¥ó¥¹´ë²è¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏµÞî± Travis Japan ¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±ÊÀ¥Î÷¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç°ú¤Â³¤±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼Õºá¤È¤È¤â¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÅöÆü¤ÎÈ¯É½¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªµÙ¤ß¤¹¤ë¤Î¤âÍ¦µ¤¤À¤è¡×¡ÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Í¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤Ç¤Í¡×¡Ö³¤¤Á¤ã¤ó¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë»ö¤¬1ÈÖÂç»ö¡×¡ÖÎ÷¤¯¤ó¤âÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡×¤È¿´ÇÛ¤ÈÎå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾¾ÅÄ¤ÏºòÇ¯5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿START0 ENTERTAINMENT½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¹çÆ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØWE ARE¡ª Let's get the party STARTO¡ª¡ª¡Ù¤Ç¼ª¤Î¤±¤¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ·çÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿King & Prince¡¦±ÊÀ¥Î÷¤ÎÂåÌò¤âÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡Ö¥¥ó¥×¥ê¤¬¥Ô¥ó¥Á¤Î»þ¤Ë¤¤¤Ä¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¸µÂÀ¤¯¤ó¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö³¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÊ¬¤â±þ±ç¤¹¤ë¡×¤È·ãÎå¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡1978Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Æ±ÈÖÁÈ¤Îº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡£Åìµþ¡¦¹ñµ»´Û¤Ê¤É¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡Ë¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¡¢King ¡õ Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
