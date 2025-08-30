©ABCテレビ

守口市の住宅地にある「たこ焼き・駄菓子 ぷるぷる」はお得すぎるランチが人気の行列店。気さくで楽しい店主の中村三千代さんが切り盛りしています。

お店の開店は11時半。行列を作っていたお客さんが注文するのは日替わり定食です。定食自体にボリュームがあるうえ、約30種類もある小鉢がなんと取り放題！さらに、おでんやカレーも食べ放題、ご飯もおかわり自由とあって、毎日売り切れ必至です。お店では駄菓子やたこ焼きも販売しており、子どもたちがやって来て大賑わい。中村さんは早朝から深夜まで働き、皆を笑顔にしています。

守口市生まれの中村さん。子どもの頃から両親が営む寿司店の手伝いをしていました。手伝いが嫌で親に反抗したこともありましたが、「あの時のおかげで料理は何でもできる。今は親に感謝している」と話します。家を出た中村さんはスナックで働き、23歳で自分の店を持ち、そこで夫と出会いました。結婚し、出産してからは専業主婦でしたが、お菓子好きだったことから「やっぱり働きたい」と、駄菓子屋を始めたのです。

今では地域の方たちに愛され、困った時に助けてくれる“オカン”のような存在の中村さん。子どもたちからも「みちよちゃん」と呼ばれて慕われています。そんな子どもたちに夏の思い出を作ってあげたいと、イベントを企画。まず初めに竹を買うため竹材店を訪ねました。

子どもたちを喜ばせたいと奮闘する中村さんに密着します。

『LIFE～夢のカタチ～』は、8月30日 土曜 午前11時から放送。（ABCテレビ/関西地域で放送、TVer見逃し配信あり）