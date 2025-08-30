J1ºÇ²¼°Ì¤Î¿·³ã¡¢Æþ¹¾Å°´ÆÆÄ¤Î¿··¿¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤òÈ¯É½¡Ä31Æü¤Î±ºÏÂÀï¤ÏÉÔºß¤Ë
¡¡¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï30Æü¡¢Æþ¹¾Å°´ÆÆÄ¤¬¿··¿¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É(COVID-19)´¶À÷¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æþ¹¾´ÆÆÄ¤Ï28Æü¤Î¿¼Ìë¤ËÈ¯Ç®¡£29Æü¤ÎÄ«¤Ë¹¢¤ÎÄË¤ß¤òÈ¯¾É¤·¡¢Æ±Æü¤Ë¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢¿··¿¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É(COVID-19)´¶À÷¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡31Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëJ1Âè28Àá¡¦±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¤ò´Þ¤á¡¢Æþ¹¾´ÆÆÄ¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏµÈËÜ³Ù»Ë¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£
¡¡Æþ¹¾´ÆÆÄ¤Ï¼ù¿¹Âç²ðÁ°´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢6·î¤Ë¿·³ã¤Î¿·»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¡£¥Á¡¼¥à¤ÏJ1Âè27Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢»ÄÎ±·÷Æâ17°Ì¤È5¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ÎºÇ²¼°Ì20°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
