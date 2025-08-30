Åìµþ¡¦µþ¶¶¤Ë¡ÖËÌºØ¿©Æ²¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄêOPEN¡ª¥¢¡¼¥È¤Ê¿©»ö¤ä¥¯¥ì¡¼¥×¡õ¥É¥ê¥ó¥¯¤òÅ¸Í÷²ñ¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤â¡ý
¡È¿©Íß¤Î½©¡É¤È¡È·Ý½Ñ¤Î½©¡É¤ò°ìÅÙ¤ËËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¡ÖËÌºØ¿©Æ²¡×¤¬¡¢Åìµþ¡¦µþ¶¶¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡ØCREATIVE MUSEUM TOKYO¡Ù¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥«¥Õ¥§¡ÖCREATIVE MUSEUM TOKYO CAFE¡×¤Ë9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¡È¤â¤·ËÌºØ¤¬¿©Æ²¤ò³«¤¤¤¿¤é¡©¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢³ë¾þËÌºØ¤ÎÂåÉ½ºî¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¢¡¼¥È¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸Í÷²ñ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥«¥Õ¥§¡ÖËÌºØ¿©Æ²¡×¤¬OPEN
¡ÖËÌºØ¿©Æ²¡×¤Ï9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅ¸Í÷²ñ¡ØHOKUSAI¡Ý¤¼¤ó¤Ö¡¢ËÌºØ¤Î¤·¤ï¤¶¤Ç¤·¤¿¡£Å¸¡Ù¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¡È¤â¤·ËÌºØ¤¬¿©Æ²¤ò³«¤¤¤¿¤é¡©¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÆÈÁÏÅª¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤½¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌºØ¤ÎÌ¾²è¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¢¡¼¥È¤Ê¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼
¡ÖÉÚÖÖ»°½½Ï»·Ê¡¡ ¿ÀÆàÀî²Ï²Î¢¶¾Çþ¡×¡ÊÀÇ¹þ1690±ß¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤ÊËÌºØ¤ÎÂåÉ½ºî¡Ø¿ÀÆàÀî²Ï²Î¢¡Ù¤ò³½Ð½Á¤Î¶¾Çþ¡¢Âçº¬¤ª¤í¤·¤ÎÉÙ»Î»³¡¢´ï¤Ë¹¤¬¤ëÇÈ¤ÇºÆ¸½¡£
¤«¤ÍÈ¤²¡õ¾®½®¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ËÌºØ¤¬°¦¤·¤¿¡ØÀÄ¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ÖËÌºØ¥Ö¥ë¡¼¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¡ÊÀÇ¹þ1890±ß¡Ë¤Ï¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ò»È¤ï¤º»Å¾å¤²¤¿¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê°ì»®¤Ç¤¹¡£
ÏÂÍÎ¤Î¿©ºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖËÌºØ¤Î¤·¤ï¤¶¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ1990±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëËÌºØ¤Î½¸ÃæÀþ¤ÈÉ®À×¤òÉÁ¤¤¤¿Ã¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¹¤è¡£
¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù¤ÎÉ´ÌÌÁê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥é¥Õ¥ëÂçÊ¡
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¡Ö¿§Í·¤ÓÂçÊ¡ É´ÌÌÁê¥»¥Ã¥È¡×¡Ê6¸ÄÆþ¡§ÀÇ¹þ1980±ß¡Ë¤Ï¸þÆü°ª¡ÊÍÎ¥Ê¥·¡Ë¡¢°«¡Ê¥Á¥§¥ê¡¼¥È¥Þ¥È¡Ë¡¢¥Ù¥íÍõ¡Ê¤Ö¤É¤¦¡Ë¡¢½ì¡Ê¤ß¤«¤ó¡Ë¡¢ËÏÀ÷¡Ê³Á¡Ë¡¢Ë¨Ç¬¡Ê¤¤¤Á¤¸¤¯¡Ë¤Î6¼ïÎà¡£
¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê´é·ÝºîÉÊ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿§Í·¤ÓÂçÊ¡¡×¡Ê2¸ÄÆþ¡§ÀÇ¹þ660±ß¡Ë¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¿§¤¬Áª¤Ù¤Þ¤¹¤è¡£
¢¨1¸Ä¡ÊÀÇ¹þ330±ß¡ËÃ±°Ì¤ÇÄÉ²ÃÃíÊ¸²ÄÇ½¡£
¥¢¡¼¥È¤Ê¥¯¥ì¡¼¥×¡õ¥É¥ê¥ó¥¯¤â¥á¥Ë¥å¡¼¤â³Ú¤·¤ß
¡ÖÈþ¿Í²è¥Ñ¥Õ¥§³¤¾å¤ÎÉÔÆó¥¯¥ì¡¼¥×¡×¡ÊÀÇ¹þ1390±ß¡Ë¤Ï¡¢±ü¤æ¤«¤·¤¤Èþ¿Í¤ÎÏÂ»Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡¢¹ÈÃã¥¼¥ê¡¼¡¢Åí¡¢ËõÃã¥«¥¹¥Æ¥é¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¥¢¥¤¥¹¤Ê¤É¤ò½Å¤Í¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¡Ö³¤¾å¤ÎÉÔÆó¥¯¥ì¡¼¥×¡×¡ÊÀÇ¹þ890±ß¡Ë¤Ï¡¢Å¸Í÷²ñ¤Î¿§ºÌ¤ò±Ç¤·¤¿¥¯¥ì¡¼¥×¤Ë¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥ª¥ó¡£
Æ©ÌÀ¤Ê¤ª¾ßÌý¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¤ß¤¿¤é¤·¥½¡¼¥¹¤¬¾®¿è¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»Î·¿¥°¥é¥¹¤ËËÌºØ¥Ö¥ë¡¼¤Î¥½¡¼¥À¡õ¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤ò½Å¤Í¤¿¡ÖÉÚÖÖ¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡×¡ÊÀÇ¹þ1190±ß¡Ë¤Ï¡¢Çò¤¯ºÕ¤±¤ëÇÈÆ¬¤ò±Ç¤·¤¿¤ªÃã¤¦¤±ÉÕ¤¡£
¡Ö¤æ¤º¤Î¸þÆü°ª¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ990±ß¡Ë¤Ï¡¢ËÌºØ¤ÎÄ¹¼÷¤ò»Ù¤¨¤¿Í®»Ò¤Î¹á¤ê¤ò¼´¤Ë¸¼ÊÆÃã¤ÇÌ£¤òÀ°¤¨¤¿1ÇÕ¡£
´Å¼ò¤Î¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤¬Ì£¤ï¤¤¤ËºÌ¤ê¤ò¡¢¸þÆü°ª¤Î¼ï¤¬¿©´¶¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÌºØ ËõÃã¥é¥Æ¡ÊHOT¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ990±ß¡Ë¤Ï¡¢ËõÃã¥é¥Æ¤ÎË¢Ë÷¤ËËÌºØ¤ÎÀ¤³¦¤¬Éâ¤«¤Ó¤¢¤¬¤ë¡¢º½ÅüÉÔ»ÈÍÑ¤Î1ÇÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼êÅÚ»º ¿§Í·¤ÓÂçÊ¡¡Ê2¸ÄÆþ¤ê¡Ë¡×¡Ö³¤¾å¤ÎÉÔÆó¥¯¥ì¡¼¥×¡×¡ÖËÌºØ ËõÃã¥é¥Æ¡ÊHOT¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡ý
´ü´ÖÃæ¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¥Õ¡¼¥É¤«¥Ç¥¶¡¼¥È1ÉÊ¡õ¥É¥ê¥ó¥¯1ÉÊ¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡ØÏÂ»æÉ÷¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ù1Ëç¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¢¨³¨ÊÁ¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖËÌºØ¿©Æ²¡×¤ÏÅ¸Í÷²ñ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¡¼¥È¹¥¤¤ÊÊý¤ÏÅ¸Í÷²ñ¤ÈÊ»¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖËÌºØ¿©Æ²¡×½ÐÅ¹³µÍ×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶1-7-1 TODA BUILDING 6F¡ÖCREATIVE MUSEUM TOKYO CAFE¡×
´ü´Ö¡§9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á19:00¡ÊL.O.¥Õ¡¼¥É¡õ¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È18:00¡¢¥É¥ê¥ó¥¯18:30¡Ë
¢¨Ëè½µ¶â¡ÁÅÚÍË¡¢½ËÁ°Æü¤Ï21:00¤Þ¤Ç±Ä¶È
¢¨ÉÔÄêµÙ¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢¨¥«¥Õ¥§¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÍøÍÑ¤ËÅ¸Í÷²ñ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢¨º®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤êÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£¡ØHOKUSAI ¡Ý¤¼¤ó¤Ö¡¢ËÌºØ¤Î¤·¤ï¤¶¤Ç¤·¤¿¡£Å¸¡Ù³«ºÅ³µÍ×
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶1-7-1¡¡TODA BUILDING 6F¡ÖCREATIVE MUSEUM TOKYO¡×
²ñ´ü¡§9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨²ñ´üÃæÌµµÙ¡Ê²ñ´üÃæ¡¢°ìÉôºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨ÂØ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
³«´Û»þ´Ö¡§10:00¡Á18:00¡¡¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì¤ÏÊÄ´Û¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç
¢¨Ëè½µ¶â¡ÁÅÚÍË¡¢½ËÁ°Æü¤Ï20:00¤Þ¤Ç
Å¸Í÷²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hokusai2025.jp
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥Æ¥£¡¼¥¢¡¼¥ë ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
