¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤ò±¿Å¾¤¹¤ëÃËÀ¤Î¼ó¤ò¸¤ÍÑ¤Î¥êー¥É¤Ç¹Ê¤á¤ë¡Ä¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿58ºÐ¤Î½÷¤ò¶ÛµÞÂáÊá¡¡2¿Í¤ÏÃÎ¿Í¤Ç¼Ö¤Ë¤Ï¸¤¤âÆ±¾è¡Ô¿·³ã¡Õ¡¡
29Æü¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤Çºë¶Ì¸©²³Àî»Ô¤ÎÌµ¿¦¤Î½÷¡Ê58ºÐ¡Ë¤¬¶ÛµÞÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½÷¤Ï29Æü¤Î¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢¿·È¯ÅÄ»ÔÁð²ÙÃÏÆâ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¾å¡ÊÆüÅìÆ»¡Ë¤Ç¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÌ¼±¤Î¤¢¤ëÃËÀ¡Ê50Âå¡Ë¤Î¼ó¤ò¡¢¸¤ÍÑ¤Î¥êー¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¸åÉôºÂÀÊ¤«¤éÄù¤áÉÕ¤±¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï±¿Å¾¤·¤Ê¤¬¤éÄñ¹³¤·¤Æ¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÏ©¸ª¤ËÄä¼Ö¤·¡Ö¤Ò¤â¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¡£
½÷¤Ï¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤Ï¸©³°¤«¤é¼Ö¤Ç¿·³ã¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃÎ¿ÍÆ±»Î¤Ç¡¢Åö»þ¼Ö¤Ë¤Ï¾®·¿¸¤¤âÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½÷¤¬ÃËÀ¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Ò¤â¤Ï¡¢»¶ÊâÍÑ¤Î¸¤ÍÑ¤Î¥êー¥É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·½÷¤Ï¡Ö¼ó¤ò¹Ê¤á¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï2¿Í¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢½÷¤ÎÆ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£