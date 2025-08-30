リーグH開幕記者会見

ハンドボールのリーグHが9月6日、男子14、女子11チームが参加して開幕する。世界トップレベルのリーグを目指して発足して2シーズン目。8月29日には男女各チームの主将らが一堂に会し、都内で「開幕記者会見」が行われた。

カラフルなユニホームで壇上に並んだ選手たちの中で、ひときわオーラを放っていたのがブレイヴキングス刈谷の渡部仁主将(35）とジークスター東京の玉川裕康主将（30）。新旧の日本代表主将が、それぞれのチームを率いて開幕戦（9月6日、ウイングアリーナ刈谷）で激突する。

昨年の新リーグ開幕戦は準備期間も短くカード編成も日本リーグ時代と変わらなかったが、今季はいきなり「目玉」が組まれた。これまで序盤は前年の上位対下位の対戦が多かったが、今回は抽選。いきなり5年連続準優勝の刈谷と悲願の初優勝を目指す東京の豪華カードとなった。

パリ五輪日本代表主将の渡部は「開幕戦がいきなりジークスターで驚いた」と言いながら「チームに勢いをつけるためには、いい相手」と前向き。五輪後に日本代表の主将を継いだ玉川も「勝って盛り上げたい」と話した。

刈谷は今月初旬、チーム初のドイツ遠征で新シーズンに備えた。ブンデスリーガのチームと3試合し、1勝2敗。リーガ王者のフィクセ・ベルリンには33-48と大敗したものの、渡部は「プレーの強度など、いい経験になった。今のチームは昨年よりも強いと思う」と胸を張った。

ジークスターは来日したフランスリーグ11連覇中のパリ・サンジェルマンと親善試合で対戦し、惜敗したものの若手の活躍などで35-36点と1点差の大接戦を演じた。欧州の強豪相手に経験を積みながらも、玉川は「1点の重みを感じた。リーグ戦も1点を大切に」と前向きに話した。

開幕戦の「目玉」は、CS放送でも無料生中継される。日テレジータスが毎月注目の試合をピックアップして無料放送するもので、開幕節は刈谷対ジークスター。両チームのパフォーマンスが、2シーズン目を迎えるリーグHの盛り上がりに直結しそうだ。（荻島弘一）



