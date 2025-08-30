¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¡Ö¿À¿¬¡×¶¯Ä´¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¿¬À®Ä¹¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö»êÊõ¡×
¸µÅ´¹©½ê¶ÐÌ³¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¡Ê25¡Ë¤¬29Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Á¤È¤»¤Ï¡ÖFRIDAY¤µ¤ó¤Ë4th¼Ì¿¿½¸¡Ølotus¡¡serenity¡Ù¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¡¢¤Ê¤ó¤È8P¤â!·ÇºÜ¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ»ï¤òPR¤·¡¢³¤¤Ç¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¤Á¤È¤»¤ÏÈþ¤·¤¤¥Ò¥Ã¥×¤ò¶¯Ä´¤µ¤»¤¿T¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ó¥¥Ë¤òÃåÍÑ¡£È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¿¬À®Ä¹¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¿À¿¬¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤Ê¤ª¿¬¡×¡Öº´²ì¤Î»êÊõ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£