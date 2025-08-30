´äËÙ¤»¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥æ¥Ë¤«¤éÈþµÓÁ´³«¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¡Á¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¾¡Íø¤ÎÉ÷¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¥â¥Ç¥ë¤Î´äËÙ¤»¤ê¡Ê48¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ò´ÑÀï¤·¡¢¾¡Íø¤ò´î¤ÖÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
1¤ÄÁ°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖDodgers´ÑÀï¤Ç¤ª¿Í·Á¤â¤é¤Ã¤¿¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤ÇGLAY¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈTAKURO¡Ê54¡Ë¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖDodgers¾¡Íø¤Çµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤É÷¤òÍá¤Óµ¢Âð¸å¤Þ¤¿´¥ÇÕ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤¿¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤é¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿ÈþµÓ¤ÇÊÒÂÎ©¤Á¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ä³«¤±¤¿¼Ö¤ÎÁë¤«¤éÉ÷¤òÍá¤Ó¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤»¤ê¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¼Ö¤Î¼Ì¿¿¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡×¡Ö¤³¤Ã¤½¤ê»£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡©³¨¤Ë¤Ê¤ë¡Á¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£