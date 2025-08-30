子役の永瀬ゆずな（10）の保護者が管理するインスタグラムが29日までに更新され、NHK連続テレビ小説「あんぱん」の出演を報告した。

「出演したお知らせです」と書き出し、「2025年8月28日（木）あさ8：00〜8：15 2025年度前期連続テレビ小説『あんぱん』に、中里佳保役で、出演させていただきました」と報告。

続けて「ひさしぶりに『あんぱん』チームのみなさまにお会いできてうれしかったです」と明かし、「幼少期ののぶちゃんとは全然ちがうキャラクターの佳保ちゃん のぶさんとたかしさんを圧倒できるような勢いを心がけました！！ 蘭子さんとの詩をいっしょによむシーンがとっても心地よく、お気に入りの1シーンです」と撮影を振り返り、嵩が描いた佳保の似顔絵や台本を手にした笑顔ショットを公開した。

そして「『あんぱん』ぜひ最後まで応援してくださるとうれしいです☆」と呼びかけた。

この投稿に「『ほいたらね』に、胸が熱くなりました」「ほいたらね！ に泣けた。のぶとのぶが共演してるなんて、感動」「大きくなって綺麗になってましたね」「強烈なキャラクターでとても面白かったです」「のぶと二役別人素敵でした」「幼少期の、のぶちゃんからそんなに経ってないのに、ゆずちゃんめちゃめちゃお姉さんになったね！」「見たよー！ 可愛かった」などのコメントが寄せられている。