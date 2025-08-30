ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が29日（日本時間30日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦前に取材対応。首周辺の痛みを訴えて27日のレッズ戦を欠場したフレディ・フリーマン内野手（35）は軽症であることを明かした。

フリーマンはこの日のダイヤモンドバックス戦に「3番・一塁」で2試合ぶりに先発復帰。報道陣からフリーマンの状態について問われた指揮官は「私が理解している限りでは、かなり良くなっている。まだ多少の影響は残っているが、プレーに支障をきたすものではない。日ごとに様子を見ていくが、乗り越えて問題なくやれると自信を持っている」と説明した。休養日を挟みながら起用する方針かと問われると「月曜日に休養日がある。だから、このシリーズを戦って、月曜に休ませればいい形になると期待している」と話した。

右足首を痛めて負傷者リスト（IL）入りしているエドマンについては「今日は通常メニューをこなす予定。身体の感触はポジティブなもの」と説明。動作に制限があるかと問われると「制限はない。大事なのは疲労が出た時に逆戻りしないようにすること。ケガからの復帰では全力でやっても翌日に痛みが出ないことが最後の関門になる。数日前に強い負荷をかけたら翌日に少し張りが出たので、まだ完調ではない。来週にはリハビリ出場に送り出せればいい」と来週の実戦復帰を目指していることを明かした。

右脇腹痛でIL入りのマンシーについては「少し体調を崩していて、風邪のような症状があるので今日は帰宅させた。順調なら来週マイナーのリハビリアサイメントに出せるかもしれません。もし彼とトミーを同時にリハビリに出せたら最高」と説明。合流時期については「少し遅れそうだが、まだボルティモアで間に合う可能性は残っている」と9月5日（同6日）からの敵地オリオールズ戦から合流する可能性を示唆した。