ロシア大統領府が９月３日に開催される中国戦勝節８０周年軍事パレードを契機にロシアのプーチン大統領と中国の習近平主席が会談する予定であり、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長との会談も推進されていると明らかにした。

２９日のタス通信など現地メディアは、ロシアのウシャコフ大統領補佐官はこの日のブリーフィングで、３１日から来月３日まで続くプーチン大統領の中国訪問日程を説明しながらこのように述べた、と報じた。

プーチン大統領は中国天津で上海協力機構（ＳＣＯ）首脳会議に出席した後、北京に移動して習主席と会談する予定だ。その後、習主席と共に天安門広場で進行される軍事パレードに出席する。

ウシャコフ補佐官は「プーチン大統領は行事の主賓として習主席の右側に座る予定であり、習主席の左側には金委員長が座る」と明らかにした。この通りに軍事パレードが進行される場合、金委員長と習主席、プーチン大統領が初めて並んで座ることになる。

また、ウシャコフ補佐官は中国でプーチン大統領と金委員長が会談する可能性もあると伝えた。実現する場合、両首脳は２０２３年９月、２４年６月に続いて１年３カ月ぶりにまた会うことになる。

ロシア大統領府はプーチン大統領が中国訪問期間にインドのモディ首相、イランのペゼシュキアン大統領、トルコのエルドアン大統領ら約１０人の首脳と会談する予定と明らかにした。