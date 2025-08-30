石川県輪島市町野町出身で東京在住のシナリオライター、藤本透さんは、現地ならではの情報や行政の情報をまとめ、ご自身の実家も被災しながら、発災から一日も休むことなく、X（旧・Twitter）で発信を続けています。

能登半島地震発生から1年6か月が過ぎました。能登半島地震発災から、二度目の梅雨を過ぎ、本格的な夏がやってきた能登では、暑い最中でも日々復旧・復興が続けられています。

ふるさとの今を見つめる藤本さんによる連載記事、第15回目です。

※記事の内容は、2025年7月時点のもの（一部8月上旬を含む）です。

輪島市町野町出身のシナリオライター、藤本透です。

私のふるさと、輪島市町野町は、輪島市の東側にあり、今回の地震の震源地・珠洲市と隣り合っています。町野町は、1956年に輪島市に編入されるまで、単独の町として存在していました。集落を中心として地域の人たちが助け合って暮らしている姿は、昔も今も変わりありません。私は、2歳から高校卒業まで、町野町で過ごしました。

輪島市上大沢地区のいま

同じく2024年9月の奥能登豪雨で甚大な被害を受けた上大沢地区では、道路の復旧が進み、公費解体が加速しています。

徒歩で1時間半、道なき道を進まなければ辿り着くことができなかった昨年に比べ、現在は道路に続いて電気や水道というライフラインの復旧が進んでいますが、川も海も、元の美しい姿を取り戻すまでにまだ時間がかかります。

そんななか、今年も全国のみなさまからのご支援による夏服をお届けすることができました。

夏服をお届けくださった方からは、お礼のお言葉とともに、みなさまからの直筆の感謝のメッセージを寄せてくださいました。

メッセージ「このような大変な状況の中で、周りからの支援や励ましの言葉がどれだけ心の支えになったかは計り知れません。皆さん大変喜んで頂いていました。いつまでも気に掛けて頂いて、しかも新品で頂いて気持ちが嬉しくて明るくなります。本当にありがたいことです。心から感謝です」

復旧復興に伴い、必要な支援が変わっていくなか、これからも地域のみなさまと連携して、寄り添って行くことができたらと考えております。引き続き能登へお心を寄せていただけますようお願いいたします。

能登の祭りと復興の象徴

7/4・7/5の二日間、町野町のお隣の能登町宇出津では、「あばれ祭り」が開催されました。

能登の祭りの幕開けとなる「あばれ祭り」をボランティアのみなさまにも体験してもらおうと、もとやスーパーさんによる「もとやと行くあばれ祭りツアー」が企画され、各日20名を超えるボランティアのみなさまが参加してくださいました。

ツアーを企画したもとやスーパーの本谷一知さんは、あばれ祭りの説明をしながら、時に、キリコを担ぎながら、みなさまに能登のお祭りを楽しんでいただけるよう尽力してくださいました。

二日目のあばれ神輿に参加された方からお話をお伺いできたので、ご紹介させてください。

“能登のみなさんの祭にかける思いに触れ、こちらも熱くなりました。貴重な機会を味わえたのも、「もとやと行くあばれ祭りツアー」のおかげです。

宵の口は静かに止まっていたキリコも動きだし、宇出津の町が全く姿をかえて熱気に包まれていました。二日目は火の心配はないと思っていたら、松明の下であばれる神輿に、驚嘆しました。近づいたら火の粉が飛んできますが、大迫力のお祭りの魅力につられて、近づいては退き、また近づいてということを繰り返しながら、勇壮なあばれ神輿を堪能しました。

あとから、あばれ祭りの映像など見ていたら「地震で全部壊れたけれど、またやり直す。神輿もあばれて壊して、またみなで力を合わせて作り直す。ずっとそうやってきた」というような内容を宇出津の方が仰っていたのが印象深かったです。

あばれ祭りでは、「あばれるほど神様が喜ぶ」というお話を聞いて、最初は驚きましたが、自然の猛威には逆らえないけれど、また立ち上がる力を、復興に向かう力、絆を、神様は祭りを通して与えてくれているのだと、このお話を聞いてはっとしました。

いろんなことを深く感じるお祭りでした。次の機会には初日のキリコ乱舞や八坂神社への宮入りなども見てみたいです。”

能登では、夏から秋にかけて、ほとんど毎週どこかで行われているキリコ祭り。今年はボランティアのみなさまの力を借りて再開にこぎ着けた地区も増えてきました。

町野町では、曽々木地区を除いて、キリコ本体の損傷や、保管場所の倒壊もあり、本格的なキリコ祭りが難しい地区がほとんどですが、いつか祭りの熱気が戻るその日が、復興の象徴になるのではないかと感じています。

地元経済に寄り添う新たな支援

7/14、以前から輪島市の重蔵神社で全日本パエリア連盟のみなさまとご一緒にパエリアの炊き出しをしてくださっていた大阪四ツ橋のスペインバルAUPAさんのオーナー・松木シェフと、ご友人の竹澤さんが、町野町を応援したいと、もとやスーパーさんとのコラボイベントを開催してくださいました。

無料で振る舞う炊き出しではなく、もとやスーパーさんで使える商品券５００円分とパエリアのセットを５００円で販売するという初の試みは、大鍋での実演販売という、五感で楽しめるイベントとなり、とても盛況をいただきました。

町野町では初めて見る人ばかりの大鍋でのパエリアの調理は、目にも耳にも、鼻にも美味しい体験であったことと思います。

町野町はまだ復旧の最中におりますが、これからの復興に向かう中で、地元経済に寄り添ったかたちでのご支援を模索してくださることを、とても有り難く思っています。

曽々木海岸の浜開き

7/20、町野復興プロジェクト実行委員会と、ボランティア、地元有志のみなさまによる曽々木海岸の浜開きイベントが開催されました。

開催に向けて、数週間前からたくさんのボランティアのみなさまや地元有志のみなさまが、海岸清掃に取り組んでくださり、きれいになった砂浜の会場には、町野復興プロジェクト実行委員会さんによると、県内外から、約500人の方々が来場してくださいました。

海岸隆起によって広がった砂浜では、たくさんの飲食の出店をはじめ、ビーチサッカーなどのスポーツや、フラダンスのステージ、音楽ライブや、パン食い競争で多いに賑わいました。

夕暮れ時には、キャンプファイヤーが灯され、日本海に沈む美しい夕焼けや空いっぱいに広がるたくさんの星々とのコラボレーションを楽しむことができました。

昨年7月の浜開きのあと、9月の奥能登豪雨でまた大きな被害を受けた町野町ですが、たくさんのみなさまのお力添えのお陰で、こうしてまたイベントを催すことができたことを、大変ありがたく感じております。

感謝のグリーンカーテン

7月下旬、町野町第1団地の集会所に、昨年に続き、今年もヘチマの「感謝のグリーンカーテン」がお目見えしました。

ヘチマの種は、日本一暑い町、埼玉県熊谷市の熊谷東中学校さんからいただいたもので、東陽中学校の全校生徒のみなさまが育てたプランターが、設置されています。

仮設住宅にお住まいの方々に水やりのご協力をいただきながら、黄色い花をつけたヘチマは、すくすくと成長し、酷暑の中も、緑の木陰を届けてくれています。

復旧工事の看板に込められた思い

能登半島地震から1年半が過ぎ、復旧工事が進むなか、各現場には工事を担う方々の看板とともに、能登へのメッセージが掲げられています。

奥能登豪雨で大きな被害を受けた町野川・鈴屋川の緊急復旧工事を担う大成建設さんの看板には、「がんばろう能登 がんばろう町野」と、地元のみなさまに向けたメッセージが、鈴屋川上流の牛尾川の緊急復興工事を行うフジタさんは、「復旧から復興へ総力で取り組む」、町野川（寺地川）の緊急復興工事を担う飛島建設さんは、「復興を後押しします」のメッセージがそれぞれ添えられています。

昨年9/21の奥能登豪雨で決壊した鈴屋川の護岸工事は、積み上げた土嚢にコンクリートを吹き付けて補強するなど、更なる安全のための工事が進められています。

先月の記事でご紹介させていただいた、奥能登豪雨で真ん中から折れてしまった町野町川西地区の農道橋も、7/5には撤去が完了しました。

能登半島地震と奥能登豪雨で、土砂崩れが起きた町野町鈴屋地区も、重機による復旧作業が進められています。

町野町の曽々木地区などの地すべり箇所の緊急復旧工事を担う大林組さんは、「心をひとつに、いざ、奥能登復興」、農地の復旧工事を担う熊谷組さんは、「力を合わせて、守ろう・能登の農業農村」と添えられています。

奥能登豪雨で氾濫した鈴屋川から下流の農地に流れ込んだ土砂などの撤去作業が、引き続き進められています。

数日間にわたる大雨

梅雨が明け、猛暑の中の復旧・復興工事が賢明に進められていたなか、８/６から8/7、8/10から８/12にかけて、能登では大雨が降り続きました。

断続的に雨が降り続いたことで、町野町を流れる牛尾川、鈴屋川、町野川、寺地川の水位が上がり、大雨・洪水警報が数日にわたって発令されるなか、能登半島地震・奥能登豪雨による大規模崩落により、海岸隆起部分に仮設道路がつくられた国道２４９号の千枚田〜大川浜工区および、奥能登豪雨で大規模な土砂崩れが発生した町野町若桑地区の旧水道局付近が通行止めとなり、町野町とお隣の南志見地区は、再び半孤立状態に陥りました。

雨が夜通し降り続けたことから、私自身も、昼夜問わず雨の様子や川の水位、災害の危険性や通行止めの情報などを発信し続けました。

特に川の水位は、奥能登豪雨以来となる氾濫危険水域に達するなど、予断を許さない状況が続いていました。

8/12に雨がようやく止み、川の水位が下がり始めたあとも、土砂崩れや、土砂災害の危険性が高まっていることから、通行止めが続きました。

それでも、地元の刀祢建設さんや、たくさんの復旧工事のみなさまのご尽力のおかげで、土砂崩れ後の啓開も進み、8/12の夕方には、町野町の全域で通行止めが解除され、無事に通行出来るようになりました。

能登半島地震・奥能登豪雨によって二度の大規模崩落を起こした町野町真久〜北円山地区の法面は、これまでの工事のお陰で今回は崩れずにすみました。本当にたくさんの方のご尽力のお陰で、大きな被害が出なかったことを有り難く思っています。

今回通行止めとなった、町野町若桑地区の旧水道局（桶戸バス停）付近も、法面の工事が行われることとなり、次の雨や9月からの出水期に備えての対策が進められています。

ＭRO北陸放送では、被災地の声を集め続ける藤本さんが見つめる被災地の現状をNEWS DIGで、毎月掲載します。

藤本透

シナリオライター。アプリゲーム『ノラネコと恋の錬金術』メインシナリオライター。『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル』、『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル２』のシナリオ執筆に携わるほか、様々なジャンルでの執筆を手がける。石川県輪島市町野町出身で、石川県を舞台に描かれたアニメ「花咲くいろは」の小説版を執筆。2024年1月1日の能登半島地震発生以降、SNSを通じてふるさとの情報を日々きめ細かく発信している。