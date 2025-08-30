大手殺虫剤メーカーのフマキラーHP「ForyourLIFE」などによりますと、全国に生息しているヌカカは現時点で224種類に上り、6月の梅雨時期から9月ごろにかけて最も活動が活発となります。今年は残暑が厳しく、秋にかけても水辺でのレジャーを楽しむ人たちは今後も万全の対策が必要となりそうです。

【ヌカカに効果的な対策法は？】

・肌の露出を抑える

長袖や長ズボンなどを着用し、素肌を隠すことでヌカカから刺されにくくなります。ただし、ちょっとした服の隙間から入り込んでくるため、首元にはタオルを巻くなどして隙間を作らないようにすることがポイントとなります。

・水辺で過ごす際は虫よけスプレーの効果的な使い方を

素肌を出す場合はムラなく虫よけを塗ることが重要です。手で塗りひろげるようにしてまんべんなく塗るとムラもなく効果的です。

・家の中でも要注意！ 網戸からの侵入を防ぐ

朝夕を中心に少しずつ涼しくなり始めるこの時期。窓を開けて網戸を使用する人も増えてきますが、ヌカカは体長が1〜2ミリメートルと小さく、網戸の目を通り抜けて家の中へと侵入してしまいます。網戸用の虫よけスプレーなどを用いることで侵入を防ぐことが期待できます。

【刺された時の対処法】

ヌカカは集団で活動することが多く、一度に何十カ所も刺されるということは珍しくありません。特に、刺された場所が密集していると、夜も眠れないほど強烈なかゆみをもたらします。刺されてしまった後の対処法も重要です。

刺されて間もない場合

・かゆみ成分を外へ出す

ヌカカは血を吸う時、血液が固まらないようにする成分を唾液と共に体内へと注入します。この成分がかゆみや痛みの原因となるため、刺されたらすぐに患部をつねってできるだけ唾液成分を外に出すことで症状が緩和されます。特にポイズンリムーバーを用いると効果的です。

・きれいな水で洗い流す

患部をきれいな水をかけて消毒するともに、皮膚についたヌカカの唾液成分をできるだけ洗い流します。刺されてすぐに対処することで若干かゆみを和らげることができます。

時間が経ってしまった場合

・患部を掻かない

注入されたヌカカの唾液成分が体内の抗体と反応し、ヒスタミンと呼ばれるかゆみ物質が分泌されることで患部がかゆくなります。掻くことでヒスタミンがより多く分泌されるようになり、かゆみは更に強くなります。症状が悪化して治りが遅くなるため、どんなにかゆくても絶対に患部はかかないようにしてください。

・患部を冷やす

既に赤い斑点のような腫れが出ている場合は保冷剤をタオルなどに包んで患部を冷やすことでかゆみを和らげ、症状の悪化を抑えることができます。ただし、あくまでも一時的な対処法にすぎず、保冷剤がぬるくなればかゆみはぶり返してきます。

・外用薬を塗る

皮膚についたヌカカの唾液成分を洗い流し、患部を冷やしたら外用薬を塗って様子をみます。掻きむしり防止のため、虫さされパッチなどを貼っておくのも効果的です。

・症状が酷い場合は早めに医療機関を受診する

ヌカカは蚊と比べてかゆみや痛みがひくまでに時間がかかり、その間中、ひどいかゆみに襲われます。患部が1〜2カ所であれば様子を見ることもできますが、何十カ所と刺されている場合はかゆみを耐えることが難しいため、皮膚科を受診することが望ましいとされています。

ヌカカは11月中旬頃まで活動しています。楽しい思い出を作っても、その後散々な体験となってしまった……とならないためにも、万全の対策を施して出かけるよう心掛けてください。