¡¡½é¤á¤Æ°ì·³¤Ë¾º³Ê¤·¤¿1989Ç¯9·î7Æü¤Ë¥×¥í½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÚÁ°²ó¤òÆÉ¤à¡ÛÍýÍ³¤Ï¤â¤Á¤í¤óÀ±Ìî´ÆÆÄ¡Ä°ì·³¾º³Ê¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ë¡Ö¤¦¤ï¡¢ºÇ°¤À¡×¤¬ÀèÎ©¤Ã¤¿
¡¡ÉñÂæ¤Ï¹Åç»ÔÌ±µå¾ì¡£¶å²óÉ½¡¢Æ±´ü¤Î±óÅÄÀ¿¼£¤µ¤ó¡Ê85Ç¯6°Ì»ØÌ¾¡¢¿·ÆüËÜÀ½Å´¼¼Íö¤ò·Ð¤ÆÍâ86Ç¯¥ª¥Õ¤ËÆþÃÄ¡Ë¤ÎÂåÂÇ¤È¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Áê¼êÅê¼ê¤Ï±¦ÏÓ¤ÎÀîÃ¼½ç¤µ¤ó¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÛµå¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ²±¤Ë¤Ê¤¤¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¡Ö°ì·³¤ÎÅê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÏÂ®¤¤¤Ê¤¢¡Ä¡ÄÊÑ²½µå¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¶Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¤ÈÄË´¶¤·¤¿¡£¤È¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã¤¢¡¢°ì·³¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£»×¤¨¤Ð¡¢¼óÇ¾¿Ø¤â²¶¤¬°ì·³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¾º³Ê¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£²¶¼«¿È¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤ÎÀè¤âÁ´Á³ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢ÎäÀÅ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿´¶³Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤Ï¤Ê¤¹Åç»ÔÌ±µå¾ì¤Ï¡¢¸Å¤¤»ÜÀß¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤¬¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡£ÃæÆü¤ÎËÜµòÃÏ¤À¤Ã¤¿¥Ê¥´¥äµå¾ì¤â¤·¤«¤ê¤À¡£ÀÎ¤Ï¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é´Ä¶¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¤À¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¹Åç»ÔÌ±µå¾ì¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¹¤¯¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤È¼óÇ¾¿Ø¤ÇËþ°÷¤Ë¤Ê¤ë¡£¼ã¼ê¤ä¹µ¤¨Áª¼ê¤Ï½ë¤¯¤Æ¥Û¥³¥ê¤¬Èô¤ÖÏ²¼¤ÇÃåÂØ¤¨¤ë¤Î¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ·ø¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¸ú¤¤¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ç¤ÎÃåÂØ¤¨¤òµö¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µå¾ì¼«ÂÎ¤â¶¹¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Ù¥ó¥Á¤È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬°Û¾ï¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¡£À±Ìî´ÆÆÄ¤ÎÅÜ¹æ¤Ï´ÝÊ¹¤³¤¨¡£ÂÇÀÊ¤ÇÊÑ¤Ê¶õ¿¶¤ê¤ä¸«Æ¨¤·¤Ç¤â¤·¤è¤¦¤â¤ó¤Ê¤é¡¢¡Ö²¿¤ä¤Ã¤È¤ó¤¸¤ã¤¢¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤È¤â¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬¿¶¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤è¡£
¡¡Åö»þ¤Î°ì·³¤Ï¡Ö½¤¹Ô¤Î¾ì¡×¤À¤Ã¤¿¡£±óÀ¬Ãæ¤âÄ«Îý¤¬Æü²Ý¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Ð¥Ã¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢½É¼Ë¤Î³°¤ØÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¡£¹Åç±óÀ¬¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÀ¾¶è»°¼Ä¤È¤¤¤¦³¹¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥«¡¼¥×¤Î°ì·³ÎÀ¤Î»ÜÀß¤ò¼Ú¤ê¤ÆÎý½¬¤·¤¿¡£
¡¡²¶¤ò´Þ¤á¤Æ4¿Í¤Û¤É¡¢Ä«10»þ¤«¤é1»þ´ÖÈ¾¤Û¤ÉÎý½¬¤·¡¢Ãë¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¤«¤éµå¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦¡£Ì±²È¤Î²£¤Ë¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢Îý½¬¾ì¤Î¤½¤Ð¤Ë¾®¤µ¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥±¡¼¥¸¤¬2¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì²¤¤ÌÜ¤ò¤³¤¹¤ê¤Ê¤¬¤éÂÇ·âÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼¼Æâ²£¤Ë½»¤à¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤¨¤¿ÇþÃã¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Âç´î¤Ó¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£´À¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é°ìµ¤¤Ë°û¤ß´³¤¹¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÈè¤ì¤¬¿á¤ÃÈô¤ó¤À¡£
¡¡¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤ÎÇþÃã¤ÎÌ£¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¡£