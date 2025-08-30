¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ÏÂçÅýÎÎ¸¢¸Â¤ò°ïÃ¦¤·°ãË¡ ÊÆÏ¢Ë®¹µÁÊºÛ
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ¢Ë®¹µÁÊºÛÈ½½ê¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¯Æ°¤·¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î¸¢¸Â¤ò°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ°ãË¡¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¯Æ°¤·¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñºÝËÇ°×ºÛÈ½½ê¤¬5·î¡¢°ãË¡¤ÇÌµ¸ú¤À¤È¤·¤Æº¹¤·»ß¤á¤òÌ¿¤¸¡¢¤³¤ì¤òÉÔÉþ¤È¤·¤¿À¯¸¢Â¦¤¬¾åÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2¿³¤ËÅö¤¿¤ëÏ¢Ë®¹µÁÊºÛÈ½½ê¤Ï29Æü¡¢À¯¸¢¤¬¡Ö¹ñºÝ¶ÛµÞ·ÐºÑ¸¢¸ÂË¡¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÈ¯Æ°¤·¤¿¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ê¤É¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¸¢¸Â¤ò°ïÃ¦¤·°ãË¡¤À¤È¤·¤Æ¡¢1¿³¤ÎÈ½ÃÇ¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÈ½·è¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡10·î14Æü¤Þ¤Ç¤Ï´ØÀÇ¤Î¸úÎÏ¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏSNS¤Ë¡Ö¶Ë¤á¤ÆÅÞÇÉÅª¤ÊºÛÈ½½ê¤¬¸í¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢Ï¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ë¾åÁÊ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë