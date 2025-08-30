森戸知沙希、驚きの連続だった“初ベトナム”思い出SHOTに反響「楽しそう」「めちゃくちゃ映えてる！」
8月28日、森戸知沙希がInstagramを更新した。
森戸は、自身のInstagramアカウントにて、「初ベトナム」「トレインストリート行ったんだけど、電車が目の前ほんとに通ってびっくり！！！」とコメントし、線路の上に立って撮影した写真をはじめとして、ベトナム旅行の思い出ショットを複数公開。
また、「何食べてもおいしかったんだけど、バインミーが美味しすぎて感動してた！！！！！普段食べないからなのかな！？笑」「とにかくバインミーやばかった！ 笑」「あと、めっちゃ暑かった！！！！！！！！ 笑」などと振り返った。
この投稿に対し、ファンからは、「楽しそう」「めちゃくちゃ映えてる！」「とってもかわいい」「カレンダーかと思ってしまいました」「素敵」などの反響が集まっている。
モーニング娘。の14期メンバーとして加入した森戸は、2022年6月にグループを卒業。卒業後には約1年間の語学留学を行っており、2023年秋に帰国。現在は、ラジオのパーソナリティーやイベントへの出演、アパレルブランド「SunladyTokyo」ディレクターを務めるなど、幅広く活躍している。
画像出典：森戸知沙希オフィシャルInstagramより