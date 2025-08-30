¡ÚÌë´Ö»ö¸Î¡ÛÇß¥±Åç¤Î¸©Æ»¥«ー¥Ö¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬¥¬ー¥É¥ìー¥ëÆÍ¤ÇË¤ê³³²¼Å¾Íî¡Ä±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤¬»àË´(ÀÅ²¬»Ô°ª¶è)
29ÆüÌë¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÇß¥±Åç¤Î¸©Æ»¤Ç¼Ö¤¬¥¬ー¥É¥ìー¥ë¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤Æ³³²¼¤ËÅ¾Íî¤·¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÇß¥±Åç¤Î¸©Æ»29¹æ¡ÖÇß¥±Åç²¹Àô¾¼ÏÂÀþ¡×¤Ç¤¹¡£
29Æü¸á¸å8»þ¤´¤í¡Ö¼Ö¤¬¥¬ー¥É¥ìー¥ë¤òÆÍ¤ÇË¤Ã¤ÆÅ¾Íî¤·¤¿¡£±ê¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¡¢ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢Å¾Íî¤·¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤ÇÆ£»Þ»Ô¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê33¡Ë¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ïº¸¥«ー¥Ö¤Î²¼¤êºä¤Ç¡¢¼Ö¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ¾¿Ê¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10m¤Û¤É³³²¼¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£