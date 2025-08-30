¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥¬¥Ñ¥ª¥é¥¤¥¹¡õ¥Ñ¥Ã¥¿¥¤¹çÂÎÊÛÅö¡Ä¿ÍÀ¸¤Î¤´¤È¤¯»ÄÇ°¤È¤½¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ÎÏ¢Â³¡ã¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤ÊÛÅö¤Ï¡©¡ä¡¿µ×½»¾»Ç·
¡½¡ÎÏ¢ºÜ¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÊÛÅö¡Ù¡Ï¡½
¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¸¶ºî¼Ô¤Ç¡¢ÊÛÅöÂç¹¥¤¤Êµ×½»¾»Ç·¤¬¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤ÊÛÅö¡×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¥°¥ë¥á¥¨¥Ã¥»¥¤¡£º£²ó¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÊÛÅö¡Ù¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡Ø·Ü¤Ò¤Æù¤ÈºÌ¤êÌîºÚ¤Î¥¬¥Ñ¥ª¥é¥¤¥¹¡õ¥Ñ¥Ã¥¿¥¤¡Ù¡£½ë¤¤²Æ¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¥¿¥¤ÎÁÍý¹çÂÎÊÛÅö¤ò¡¢¼«Âð¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤ªÌ£¤Ï¤¤¤«¤Ë¡©
¢¡¸ÉÆÈ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÊÛÅö vol.05 ¡Ö·Ü¤Ò¤Æù¤ÈºÌ¤êÌîºÚ¤Î¥¬¥Ñ¥ª¥é¥¤¥¹&¥Ñ¥Ã¥¿¥¤¡×
¡¡ÊÑ¤ï¤é¤º½ë¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤ÎÁÍýÊÛÅö¤Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö·Ü¤Ò¤Æù¤ÈºÌ¤êÌîºÚ¤Î¥¬¥Ñ¥ª¥é¥¤¥¹¡õ¥Ñ¥Ã¥¿¥¤¡×¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥¿¥¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡©¤È»×¤Ã¤¿¤¬ÊÛÅö¤ò¤è¤¯¸«¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤ëÌÍ¤À¡£ºÙ¤¤Ê¿ÂÇ¤Á¤Î¡£¥¨¥Ó¤È¥ì¥â¥ó¤â¥¿¥¤¤Ã¤Ý¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¤º¤¤¤Ö¤ó¾®¤µ¤¤ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤À¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤¤·ÜÍñ¤¢¤ë¤Î¤«¡£¥Ë¥ï¥È¥ê¤ÎÍñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤¤¤Á¤¤¤Áµ¿¤¦¤Ê²¶¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬³«Å¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î9»þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¹¤á¤Ê¤¯¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë²Ã¹©Æü¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¸áÁ°8»þ40Ê¬¤È°õ»ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤ÎÉ½¼¨¤ÏºÙ¤«¤¤¤Î¤ª¡£
¡¡¼«Âð¤Ç¿©¤Ù¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¹¥×¡¼¥ó¤ÈÈ¤¤ÈÎ¾Êý¤¬É¬Í×¤À¡£¤³¤Î¾ì¹ç¥ì¥â¥ó¤Ï¤É¤³¤Ëºñ¤ë¤«¡©¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ñ¥Ã¥¿¥¤¤À¤í¤¦¤Ê¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¡¢¥¿¥¤¤Î¥é¡¼¥á¥ó¥é¥¤¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡£ÌÍ¤È¤´¤Ï¤ó¤Î¥»¥Ã¥È¡£¼Â¤Ï¥Ü¥¯¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¥é¥¤¥¹¡¢¤Á¤Ã¤È¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È¸À¤Ã¤¿¤é¥é¡¼¥á¥ó¤ÈÈ¾¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¤âÍê¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ê³ØÀ¸¤Î»þ¤Ï°ì¡¢ÆóÅÙ¤¢¤ë¤¬¡Ë¡£¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¥Ü¥¯¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Î¾ì¹ç¡¢ÌÍ¤¬¾Æ¤¤½¤ÐÅª¤Ç¡¢¥¹¡¼¥×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¤â¤Ã¤ÈÄË¤¤¡£½Á¤Ê¤·ÌÍ¤È¤´¤Ï¤ó¤Ç¡¢Æ¨¤²¾ì¤¬¤Ê¤¤¡£¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡¡Ê¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¿©¤Ù¤è¤¦¡£¤µ¤¤¤ï¤¤¡¢Ä«¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¸å¤Ç·Ú¤¤¶õÊ¢¤À¡£¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¥¬¥Ñ¥ª¥é¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤ë¡£¤¦¡¼¤ó¤Á¤ç¤Ã¤È±ö¤Ã¤Ñ¤¤¤«¤Ê¡£¤¤¤ä¡¢¤À¤«¤é¤´¤Ï¤ó¤ÎÎÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ò¤ÆùÉôÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£¤´¤Ï¤ó¤Ï¤Þ¤À²¹¤«¤µ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤À¤¬¤Ò¤Æù¤Ï±ö¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤±¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤ÏÇö¤¯¡¢¾¯¤·ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤´¶¤¸¡£¤Ç¤â¤ä¤ä¿É¤¤¤Î¤Ïµ¨ÀáÅª¤Ë¤¤¤¤¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥Ñ¥Ã¥¿¥¤¤Ë¤¤¤¯¡£¤ª¤©¡¢¤¤¤¤Ê¤êµû醬¤ÎÆ÷¤¤¡£¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¡£¤½¤³¤Ë¥ì¥â¥ó¤Î»ÀÌ£¡£¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬»ÄÇ°¡£¥¿¥¤Ì£¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¥¬¥Ñ¥ª¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤ÎÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤Ë¡¢µû醬¥ì¥â¥ó¤Îµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ï¸ú²ÌÅª¡£¥é¡¼¥á¥ó¥é¥¤¥¹Åª¤ÊÌÍÊÆ´Ø·¸¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡£
¡¡¤¢¡¢¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤òÈ¤¤ÇÆÍ¤Êø¤·¡¢¥¬¥Ñ¥ª¥é¥¤¥¹¤Ëº®¤¼¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¡£¤¢¡¢¤¦¤Þ¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤³¤ÎÊÛÅö¡¢´°À®¡ª ¤È»×¤Ã¤¿¡£¥¨¥Ó¤Ï¤Þ¤¡¤Þ¤¡¡£¥Ñ¥×¥ê¥«¤â¤Þ¤¡¤Þ¤¡¡£¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¸ÞÅçÎóÅç¤«¤éÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Ñ¥×¥ê¥«¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤À¤Ê¡£
¡¡¤À¤ó¤À¤ó¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¥Ü¥¯¤ÏÌÍ¤È¤´¤Ï¤ó¤òÀäÂÐº®¤¼¤Ê¤¤¡£Âçºå¤Î¡Ö¤½¤Ð¤á¤·¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£ÌÍ¤Ë¤ÏÄ¹ºÙ¤¤ÌÍ¤òÓµ¤ë³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤Ü¤ä¤«¤¹¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¢¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¿É¤¤¿Ý¤¬¤¢¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£²Æì¤Î¥³¡¼¥ì¡¼¥°¡¼¥¹¡¼¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¤½¤³¤¬»ÄÇ°¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï»ÄÇ°¤È¤½¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Î¤è¤¦¤ÊÊÛÅö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Úµ×½»¾»Ç·¡Û
1958Ç¯¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ì¡²è²È¡¦²»³Ú²È¡£ÂåÉ½ºî¤Ë¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¡Êºî²è¡¦Ã«¸ý¥¸¥í¡¼¡Ë¡¢¡Ø²Ö¤Î¥º¥Ü¥éÈÓ¡Ù¡Êºî²è¡¦¿åÂô±Ù»Ò¡Ë¤Ê¤É
