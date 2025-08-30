¡Ö¤¢¤ó¤¿Ã¯!? ¥¦¥Á¤ÎÈà»á¤È¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡×½÷À27ºÐ¤ò½±¤Ã¤¿¥×¡¼¥ë¤Ç¤ÎÈá·à¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£²Æ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2019Ç¯7·î27Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡²ÆËÜÈÖ¡£³¤¤ä¥×¡¼¥ë¤Ë²Ö²Ð¡¢¹Ô»ö¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê»þµ¨¤À¤±¤Ë¡¢µ¤Ê¬¤¬Éâ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£ÌµÀ¤ËÎø¿Í¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¶ì¤¤Îø°¦ÂÎ¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖÉáÃÊ¤Ê¤éÉÕ¤¹ç¤¦Áê¼ê¤ÎÃæ¿È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´°Á´¤Ë´Ö°ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈà»á¤¬¤Û¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢10Âå¤Îº¢¤Ï¥®¥ã¥ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÍÚ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦27ºÐ¡Ë¡£
¢¡¼«Ê¬¤¬¡ÈÉâµ¤Áê¼ê¡É¤À¤Ã¤¿!? ¥×¡¼¥ë¤Çµ¯¤¤¿½¤Íå¾ì
¡ÖÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¿º¢¤Ë¡¢Â¾¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë·ë¹½¥¤¥±¥á¥ó¤ÇÍÌ¾¤Ê¥®¥ã¥ëÃË¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¤¡¡Á¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥¯¥é¥Ö¤Ç¶öÁ³À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Ã¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢³Ø¹»¤Ç¤Î¥é¥ó¥Á¤äÃç´Ö¤È¤Î°û¤ß²ñ¤ÇµÞÂ®¤Ë¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤¿Æó¿Í¤ÏÉÕ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥®¥ã¥ë¤È¥®¥ã¥ëÃËÆ±»Î¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤¤¬¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ñÌ£¤äÓÏ¹¥¤¬»÷¤Æ¤ë¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤´¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢³¤¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê²Æ¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¤Í¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà¤È½çÄ´¤Ë¸òºÝ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÆó¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Ë¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥×¡¼¥ë¤Ç»ö·ï¤Ïµ¯¤³¤ë¡£
¡ÖËèÇ¯¡¢½÷Æ±»Î¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ë½é¤á¤ÆÈà»á¤È¹Ô¤¯¤«¤é¡¢¤â¤¦»ä¤Ï¥¦¥¥¦¥¤Ç¤·¤¿¡£Î®¤ì¤ë¥×¡¼¥ë¤Ç¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤¿¤ê¡¢ÇäÅ¹¤Ç¿§¡¹Çã¤Ã¤¿¤ê¡£¤Ç¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¾è¤í¤¦¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢Èà¤¬¤¤¤¤Ê¤êÀÄ¤¶¤á¤¿´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤¤ê¤Ë¡È¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¤¤«¤é¡¢²¹Àô¥×¡¼¥ë¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤³¤¦¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡ÈËË»´ü¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÎÎó¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢1¡Á2»þ´ÖÊÂ¤Ö¤³¤È¤â¥¶¥é¡£¤³¤ÎÆü¤â¤¹¤Ç¤ËÆó¿Í¤Ï30Ê¬°Ê¾åÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£ÍÚ¤µ¤ó¤¬¡Ö°ì¿Í¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Ê¤è¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤â¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«Èà¤Ï´è¤ËµñÈÝ¤·¡¢²¹Àô¥×¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤¤¿¤¬¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÁ°¤ÎÊý¤«¤é½÷¤ÎÀ¼¤ÇÈà¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤ÎÌ¾Á°¤ÏÍ´²ð¡£¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ëÌ¾Á°¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤ÎÈà»á¤À¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î½÷¤¬¤¦¤Á¤é¤ÎÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤êÈà¤ËÊ¿¼êÂÇ¤Á¤ò¤«¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼¡¤Ë¡¢»ä¤òâË¤ß¤Ä¤±¤Æ¡Ø¤¢¤ó¤¿Ã¯!? ¥¦¥Á¤ÎÈà»á¤È¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ·þ¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÄÀÌÛ¤¬¡Ä
¡¡Âç¹ÔÎó¤ÎÃæ¤ÇÆÍÁ³µ¯¤¤¿Ùæ¤á»ö¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Î»ëÀþ¤¬ÄË¤¤¤Û¤É½¸¤Þ¤ë¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢¤â¤È¤â¤È²ÙÊªÃÖ¤¾ì¤È¤·¤Æ¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤¿¼¼Æâ¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¡£
¡ÖÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÄÀÌÛ¤¬10Ê¬¤Û¤ÉÂ³¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤¬ÏÃ¤·»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¤½¤ÎÈà½÷¤ÈÈà¤ÏÍÄÆëÀ÷¤Ç¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤¦3Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤È¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤¿¤éÈà¤¬¡ØËâ¤¬º¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î·Á¤Ç¼«Ê¬¤¬Éâµ¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍÚ¤µ¤ó¡£¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤è¤¦¤Ë²ÙÊª¤ò¤Þ¤È¤á¤Æµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà¤È¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¥®¥ã¥ëÃË¤À¤Ã¤¿¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢À³Ê¤äÃæ¿È¤¬¹¥¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¿¤À¡¢²Æ¤Î³«Êü´¶¤«¤éÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬Æß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï8·îÈ¾¤Ð¤Ç¡¢¤â¤¦¤¹¤°²Æ¤â½ª¤ï¤ë¤·¡¢ÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¹¤ó¤´¤¤¤¢¤Ã¤µ¤êÊÌ¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì°Ê¹ß¡¢²Æ¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡³¤¤Ç¥Ê¥ó¥Ñ¤·¤Æ´Ø·¸¤ò¤â¤Ã¤¿Áê¼ê¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä
¡ÖËèÇ¯¡¢¿ÆÍ§¤È¤¤¤¦¤«°Í§¤È5¿Í¤Ç³¤¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¹±Îã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ëÎÃ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦23ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¥Á¥ã¥éÃË¤æ¤¨¤Î¼ºÇÔÃÌ¤¬¤¢¤ë¡£
