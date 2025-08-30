¡È´³Êª¥°¥é¥É¥ë¡É34ºÐ¡¢Ç¥¿±£¸¥«·î¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤ªÊ¢¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤Ý¤ó¤Ý¤³¤ê¤ó¤Ë¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ëµÈÌî¼·Êõ¼Â¡Ê¤·¤Û¤ß¡á34¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
µÈÌî¤Ï¡Ö¤ªÊ¢¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤Ý¤ó¤Ý¤³¤ê¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤Èµ¤·¡¢¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¶á±Æ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤òÊú¤¨¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤â¤¦Ç¥¿±8¥ö·î¤â¸åÈ¾¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç²¿¤Î¶ì¤·¤ß¤â¤Ê¤¯Íè¤ì¤¿¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸Â¤ê¤À¡£ºÇ¶á¤ÏÊ¢¤¬½Å¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¸µµ¤¤Ç¤¹!¡×¤È¶á¶·¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö8·î¤ÏËèÆü1Æü°ìËüÊâ¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÊâ¤¤¤Æ¤¿!!¡¡8·î¤Ï¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤É»Å»ö¤â¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÈÂÎÎÏÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¡¢!¡¡½ë¤¹¤®¤ÆÊâ¤¯µ¤¤¹¤éµ¯¤¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ë¤±¤É¤â¶Ñ¤·¤Ç°ìËüÊâ¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤Æ¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ª»¶ÊâÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¡¼¤Ã¤È¡×¤È°¦¸¤¤È»¶Êâ¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤À¤¤¤ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡¢ÌµÍý¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤«¤é¤Í¡×¡ÖÇ¥¿±8¥ö·î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¡×¡Ö¿ïÊ¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µÈÌî¤Ïµû¤Î´³Êª¤Ç¶»¤Ê¤É¤ò±£¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¿Íµ¤¤Ë¡£¡Ö´³Êª¥°¥é¥É¥ë¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢Äà¤ê´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£6·î¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç·ëº§¤ÈÇ¥¿±¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£